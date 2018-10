Více fám, než je zdrávo, komentoval dění kolem své ruské anabáze Vondráček

Kritika od některých politiků nebo komentátorů, která vychází podle předsedy dolní komory z neznalosti, případně nekompetentnosti, je, jak uvedl, zarážející i urážející. V souvislosti s výtkami, že údajně vystupoval poníženě, Vondráček podotkl, že některé skupiny by byly spokojeny jen v případě, pokud by Rusku vyhlásil válku.

Zopakoval, že sankční seznamy zamezují lidem, kteří na nich jsou, vstup do zemí EU. Západ je vydal kvůli ruské anexi ukrajinského Krymu. Figurují na nich i předsedové obou ruských parlamentních komor Vjačeslav Volodin a Valentina Matvijenková, s nimiž Vondráček jednal. „Kdyby Evropská rada chtěla dát tyto osoby do klatby, tak by to tam jistě uvedla,“ řekl. Česko podle něho ubližuje samo sobě, když se „snaží být papežštější než papež“.

Poměrně obsáhle Vondráček popsal přípravu cesty do Ruska a vyjmenoval i západní politiky, kteří Rusko rovněž navštívili. „Nesnažme se vyvolat dojem, že je Ruská federace izolovaná,“ dodal.

Vondráčkovu návštěvu Ruska i jeho jednání s Volodinem a Matvijenkovou uvítal prezident Miloš Zeman. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se po ní s předsedou sněmovny dohodl na lepší koordinaci zahraničních cest.