Fischer nakonec v Senátu nevstoupí do žádného klubu, na předsedu podporuje Hampla

S frakcemi, které ho podporovaly, by chtěl Fischer spolupracovat na uskutečnění svých priorit. Se Starosty by chtěl Fischer kooperovat na podpoře méně rozvinutých regionů, s KDU-ČSL a TOP 09 na evropské politice a s ODS na vyjasnění role Senátu v ústavním pořádku.

„V době, kdy tu máme až podnikatelské projekty pro politiku, se mi zdá velmi důležité, abychom vraceli věcem smysl a obsah, který měly,“ dodal s tím, že ODS nabízí politickou alternativu k podnikatelskému přístupu v politice.

ODS posílí Valenta a Faktor, v Senátu bude mít 18 členů

Nejsilnějšími kluby horní komory tak zatím zůstávají Starostové a nezávislí a občanští demokraté; oba mají 18 členů. Občanské demokraty nově posílil dosavadní nezávislý senátor Ivo Valenta (za Soukromníky) a nově zvolený senátor Ladislav Faktor (nezávislý). Představitelé ODS zároveň ujišťují, že kvůli rovnosti členů nebudou za každou cenu usilovat o křeslo předsedy Senátu, které by chtěli obsadit dosavadním místopředsedou horní komory Jaroslavem Kuberou. Přednost dávají dohodě s ostatními frakcemi.

„Nebudeme za každou cenu bojovat o to, abychom měli předsedu Senátu nebo to či ono místo. Upřednostňujeme to, abychom se dohodli, aby Senát mohl dobře pracovat,“ řekl stranický šéf Petr Fiala.

Staronový předseda klubu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že Kubera nejlépe vyhovuje kritériím na předsedu a že jiného adepta občanští demokraté nemají. „V žádném případě nebudeme jednání o předsedovi Senátu blokovat, jsme připraveni i k ústupkům a přinést určité oběti,“ řekl Vystrčil. Předpokládá, že svého adepta vybere STAN, který se ke Kuberově nominaci postavil negativně. Pokud by se Starostové přiklonili k nominaci Václava Hampla z klubu KDU-ČSL, svědčilo by to podle Vystrčila o jejich předem připravené tiché dohodě s lidovci.