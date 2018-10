Ministr zahraničí Petříček: Chtěl bych se zaměřit na naše aktivity v Africe

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) klade důraz na vztahy se sousedními státy, ostatně jeho první cesta vedla minulý týden do Berlína. Do konce roku by chtěl navštívit i Francii, která má podle něj velký potenciál pro české podnikatele. V rozhovoru pro Týden v politice zdůrazňoval i roli Afriky: Česko prý bude diplomaticky posilovat v oblasti Sahelu a Petříček by chtěl rozvíjet vztahy i se severoafrickými státy.