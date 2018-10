Expertní tým prezidenta Zemana podpořil jadernou energetiku a prolomení limitů těžby

Expertní tým pana prezidenta jednoznačně podpořil jadernou energetiku a její další rozvoj. Své místo v energetickém mixu mají nadále mít i tradiční elektrárny, např. uhelné. Tým v této souvislosti podpořil prolomení limitů. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 20, 2018

V energetice v Česku pokračuje diskuse o možné stavbě nového jaderného zdroje. Plány dlouhodobě brzdí nejasnosti o způsobu financování. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO), která se jednání v Lánech účastnila, zopakovala, že o finančním modelu stavby nového jaderného bloku by měla vláda rozhodnout do konce letošního roku.

V pátek ministryně řekla agentuře Reuters, že se stát bude muset nějakou formou podílet na výstavbě nových jaderných bloků v České republice, nejlépe jako druhý poskytovatel záruk po společnosti ČEZ.

„Na státní energetické koncepci a energetickém mixu s podporou výstavby jaderného zdroje se nic nemění. A na schůzce bylo konstatováno, že to bude politické rozhodnutí a bude to na vládě. Investičně-finanční model musí nyní vyřešit vláda a předpokládám, že do konce roku toto rozhodnutí udělá,“ řekla po jednání Nováková. O konkrétních zájemcích se podle ní na schůzce nemluvilo. Té se účastnil mimo jiné i její předchůdce ve funkci Tomáš Hüner nebo prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.