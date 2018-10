Upozornit na nevýhodné kurzy není trestný čin, odmítla policie směnárníky

Nevýhodné směnárny řeší i poslanci

Provozovatelem této směnárny je podle Štěpána Štrébla společnost Chivas Invest se sídlem v ulici Rybná na Praze 1. Podle trestního oznámení se kampaní upozorňující na nevýhodné směnné kurzy pražští Piráti dopustili porušení pravidel hospodářské soutěže, poškození cizích práv a pomluvy.

„Podávají na nás trestní oznámení za to, že jsme jim informováním lidí údajně způsobili škodu. Přitom my pouze využíváme naše ústavně zaručené právo petiční a sbíráme podpisy pod petici, která má zrychlit řešení problému s nepoctivými směnárnami v Praze,“ uvedl tehdy Hřib.

Problematikou směnáren s nevýhodnými kurzy se zabývají i poslanci. Ve sněmovně leží návrh novely zákona o směnárenské činnosti. Ten zatím prošel prvním čtením. Podle návrhu by měl zákazník možnost odstoupit od výměny peněz do dvou hodin od transakce, a to u částek do výše 1000 eur. V případě směnárenských automatů by byla lhůta pro odstoupení delší, a to až tři pracovní dny.