Čunek nechce do čela Senátu. V případě KDU-ČSL se ještě rozmyslí

Staronový senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) se nebude ucházet o post předsedy horní komory. Prohlásil to v Interview ČT24. Lidovci jsou po ODS a STAN v Senátu třetím nejsilnějším klubem, a kdyby se jim podařilo získat do senátorského klubu někoho z řad nestraníků, mohli by nárok na předsednické křeslo získat. Čunek současně nevyloučil, že se pustí do boje o předsednictví KDU-ČSL; jasno o kandidatuře bude mít prý do února.