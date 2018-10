Co se stalo v Afghánistánu? S jistotou se to nedozvědí ani příbuzní padlých, říká Jiří Šedivý

Ostatně i nynější náčelník generálního štábu Aleš Opata k tomu, že dění v Afghánistánu nebude komentovat, dodal: „Souvisí to s naší operační bezpečností nebo operační bezpečností našich vojáků.“

Byli v Afghánistánu krátce po útoku, při kterém zahynuli tři čeští vojáci, příslušníci speciálních sil z Prostějova, nebo ne? Lidové noviny tvrdí s odkazem na tři zdroje, že ano, ale z vlády i armádního velení zní odtažité „nechci se k tomu vyjadřovat“, „koaliční operace speciálních sil nekomentujeme“, „operace nekomentujeme, je to úzus“…

Jiří Šedivý míní, že se veřejnost nedočká žádných potvrzených informací ani s odstupem. Ale netýká se to jen široké veřejnosti, potažmo médií. „Takové informace se nepředávají ani rodinám,“ upozornil armádní generál v záloze, který velel armádě na přelomu století.

601. špičková

Pokud je pravda, že v Afghánistánu operovali příslušníci prostějovské 601. skupiny speciálních sil generála Moravce, pak by zdaleka nešlo o první jejich vystoupení v této zemi. V rámci misí NATO se do Afghánistánu opakovaně vraceli od roku 2002 a v současnosti zajišťují ostrahu české ambasády v Kábulu. „Je to špička každé armády. U nás je 601. skupina skupinou vojáků, která je nejenom nejlépe vycvičena, ale i nejlépe vybavena. Jsou tam vojáci, kteří vynikají po všech stránkách,“ zdůraznil Jiří Šedivý.

Jestli prostějovští vojáci skutečně zastřelili člověka podezřelého ze spoluorganizace útoku na hlídku, při kterém padli tři Češi, nelze podle něj hovořit o pomstě. „Vždy je snaha zajmout toho člověka nebo skupinu lidí, aby byli postaveni před řádný soud. Pokud došlo k úmrtí někoho z lidí, kteří byli cílem aktivit speciálních sil, tak to bylo neúmyslné, byl to třeba výsledek krátkého bojového střetnutí,“ podotkl.