O víkendu se přes Česko prožene sílný vítr, výstraha meteorologů platí až do pondělního poledne

Meteorologové doporučují před příchodem větru zajistit okna i dveře a také odstranit nebo upevnit volně uložené předměty jako květináče, zahradní nábytek nebo plechy a zabezpečit skleníky.

Lidé by se neměli zdržovat v okolí starších budov, kde hrozí, že vítr strhne střešní krytinu. Neměli by se ani schovávat pod větší stromy ani chodit do lesa. ČHMÚ také varuje řidiče, že větrné poryvy mohou znemožnit ovládání auta, měli by proto jet nanejvýš opatrně a pomalu. Na horách by měli lidé omezit vycházení a nevydávat se na horské hřebeny.

Babí léto ještě vydrží

Příští týden vydrží podle meteorologů příjemné slunečné počasí většinou bez deště. Teploty po víkendu vystoupají na 22 stupňů, někde až na 24 stupňů, koncem týdne a v dalších dnech se bude postupně ochlazovat. Teplotně by mělo být období od 15. října do 11. listopadu slabě nadprůměrné.

Sucho vydrží do konce října. Začátkem listopadu by sice mělo pršet víc, celkově budou srážky ale jen průměrné.