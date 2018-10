Menšinový kabinet nebude mít po volbách většinu ani v Senátu

Premiér se tak bude muset vyrovnat s tím, že jeho vláda má menšinu v obou komorách. „Senát má možnost vracet zákony sněmovně, a pokud se tradiční strany rozhodnou, že bychom šli do předčasných voleb, tak já se těším. Rád chodím mezi lidi,“ usmál se předseda hnutí ANO.

Více konzultací, zní od senátorů i ministrů

Od některých senátorů zaznívá, že by vláda měla své priority v Senátu intenzivněji konzultovat. Ministři si to uvědomují. „Konzultace určitě budou, je to v zájmu kvality návrhů,“ řekla šéfka resortu práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Je to logický postup, že bychom podporu v horní komoře samozřejmě měli hledat,“ vyjádřila se ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ve sněmovně dali důvěru vládě komunisté. Zatím podporují i návrh státního rozpočtu. „Tím, že jsme tolerovali vznik vlády, tak určitě nejsme vládní ocásek. Vše ostatní si musí pan premiér vyjednávat,“ sdělil poslanec KSČM Jiří Dolejš.

„Stranická disciplína je v Senátu oproti poslanecké sněmovně o poznání volnější. Přesto o zásadních zákonech, které se týkají daní, zahraniční politiky nebo důchodů většinou hlasují senátorské kluby jednotně,“ popsal praxi v horní komoře redaktor ČT Petr Vašek.