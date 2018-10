Silničáři už nechtějí riskovat životy, plánují koupit vyztužená auta

Například při srážce na konci srpna vmáčklo osobní auto přívěs dovnitř dodávky. Podobných nehod se jen letos stalo už čtyřicet. Nehod se zraněním silničářů bylo za sedm let kolem padesáti.

Pracovníci údržby obavy o svou bezpečnost přiznávají dlouhodobě. „Je to opravdu nebezpečné. Stane se něco nepředvídaného a myslím si, že to za to nestojí,“ řekl před čtyřmi lety řidič SSÚD Mirošovice Vratislav Černý. Práci už raději změnil.

Nová auta nejdříve za rok

Nepomáhají ani platy, které jsou hluboko pod celostátním průměrem. Téměř na všech střediscích teď mají silničáři méně lidí, než potřebují.

Ředitelství připravilo koncepci dvou základních typů aut. Jedno speciální na rozestavování dopravního značení a k tomu upravené a zpevněné dodávky s ochranným rámem. Nyní se zjišťuje, kolik jich bude na každou dálnici potřeba.

„Bylo by dobré, abychom měli aspoň jedno (zpevněné) auto větší a dvě menší,“ říká mistr Kráčmera. Potrvá ale minimálně rok, než nová auta dostanou.