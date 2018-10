Devatenáct zájemců o křesla v Senátu nezveřejnilo, kdo jim platil kampaň. Viníkům hrozí pokuty

Termín pro uveřejnění všech informací přitom vypršel už o půlnoci z 1. na 2. října. Do té doby se měl na webových stránkách o financování kampaně objevit přehled dárců pro první kolo senátních voleb. Seznam dárců pro druhé kolo voleb měl být dostupný nejpozději do půlnoci 8. října. První termín dodrželo jen 27 ze 72 subjektů navrhujících kandidáta do voleb.

České televizi to potvrdil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Ten zatím nechce upřesnit, které kampaně nebyly průhledné. „Konkrétní příklady vám neřeknu, protože hříšníci budou předmětem správního řízení, které je neveřejné,“ sdělil České televizi zástupce úřadu Jiří Navrátil.

Podle Navrátila nedodalo vůbec žádné informace celkem devět politických stran a hnutí, které kandidáty na senátory navrhly. Stejného prohřešku se dopustilo osm nezávislých kandidátů a dvě navrhující koalice. Hrozí jim přinejmenším napomenutí. Někteří ale mohou dostat i finanční pokutu.

Někteří zájemci o křeslo v Senátu zase poskytli veřejnosti jen neúplné informace. Nejčastějším prohřeškem bylo, že nevydali seznam dárců. Právě v tomto seznamu se přitom uvádí dárcovo jméno a další přesné údaje, podle kterých je možné určit jeho totožnost.