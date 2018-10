Nejen marketing. Voliči dokázali ocenit předchozí práci, shodují se na pozitivním aspektu voleb hosté OVM

přehrát video Otázky Václava Moravce: Diskuse Vladimíry Dvořákové, Ivety Radičové a Petra Pitharta

„Praha sobě byla zvolena na základě toho, že něco udělala v jedné městské části. Nebylo to čistě marketingové, ale odráželo to konkrétní věc, kterou tato strana udělala. To je nový posun v naší politice. Držme si palce, aby to inspirovalo i další strany. Aby si uvědomily, že ve volbách skládají účty za to, co udělaly,“ uvedla Dvořáková.

I výsledek ANO ve volbách do pražského magistrátu je podle ní obrazem toho, jak v předchozím období vedení Prahy fungovalo.

„Pokud by se ve volbách začalo objevovat zodpovídání se politiků a voliči budou hlasovat na základě toho, co reálně viděli, byla by to pozitivní zpráva pro celou naši politickou scénu.“ Vladimíra Dvořáková politoložka