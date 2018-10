Praxe čínského léčitelství musí být navázána na vzdělání, jinak bude nebezpečná, říká šéf Komory tradiční čínské medicíny

Poznamenal, že čínské léčitelství má svá pravidla a ty je potřeba se naučit, a to by měl zákon zohlednit. „Musí být návaznost na vzdělání, jinak to bude nebezpečné,“ uvedl Lucký s tím, že potřeba jsou například i standardy pro provozovnu.

Pokud bude lepší zákon, tak je zrušení stávajícího v podstatě správné, řekl Lucký. „Podívejme se na to ale z pozice nějakého pana Nováka, kterému pak neregulovaný léčitel bude dělat akupunkturu v maringotce. To určitě správné není. Čekáme tak, že se řekne B, když se řeklo A,“ přiblížil.

Stávající právní úprava rozlišuje dva stupně – terapeut a specialista . Terapeut musí být absolventem nejméně tříletého studia bakalářského oboru tradiční čínské medicíny. V případě, že už měl zdravotnické nebo lékařské vzdělání – například už pracoval jako zdravotník nebo terapeut – stačilo by mu absolvovat akreditovaný kurz tradiční čínské medicíny. Specialista představuje vyšší stupeň, potřebuje nejméně pětileté magisterské studium tohoto oboru, a výhodou by pro něj bylo, kdyby měl vystudované také základy všeobecného lékařství.

„Nemají zájem, protože lékařské fakulty by se měly věnovat vědě a čínské léčitelství podle mě do tohoto nezapadá,“ poznamenal viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek.

„České zdravotnictví stojí na principu medicíny založené na důkazech, do tohoto okruhu podle nás čínská medicína ani ostatní léčitelské metody nezapadají. Nechceme čínské léčitelství zakazovat, ale chceme upozornit, že něco je medicína, kterou naše komora garantuje, a něco jiného už ne, to jsou léčitelské metody,“ dodal.

Jedná se o léčebný systém, který je starý tisíce let a vychází z teorie vyvážení energií nazývaných jin a jang. Základem všech nemocí je podle čínské medicíny narušení toku energie v organismu. Mezi hlavní léčebné metody patří akupunktura , která spočívá ve vpichování tenkých jehliček do akupunkturních bodů a tím se podle představitelů tradiční čínské medicíny usměrňuje proud energie v těle. Dále to je fytoterapie neboli léčba pomocí bylin. Terapii představují taky masáže , třeba takzvaným baňkováním. Důležitou součástí léčby jsou pak cvičení a úprava stravy podle ročních období, což zahrnuje dietetika .

Podobného názoru jsou i poslanci. „Nemůžete v rámci vysoké školy, kde se učí jaderná fyzika, učit současně vykládání z hvězd,“ připodobnil situaci člen sněmovního výboru pro zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Současný zákon byl v tomto stavu nerealizovatelný,“ míní poslankyně Tereza Hyťhová (SPD).

Proti rušení stávajícího nastavení byli jen někteří Piráti. Komunisté se zdrželi. „Považuji to za chybné, protože i lékař, který studuje klasiku, třeba chirurgii, by měl vědět, že existuje akupunktura,“ uvedl poslanec Leo Luzar (KSČM). „Byla to poslanecká změna za vlády ČSSD a ANO a je poněkud zvláštní, že za dva roky se v tomto odvětví nic zvláštního neudálo, a přesto takovým způsobem otočili názor,“ poznamenal místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák (Piráti).

Jasná pravidla ve vlastním zákoně

Vyškrtnutí tradiční čínské medicíny podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) neznamená, že by ji lidé nemohli dál využívat. Celé alternativní medicíně chce ale dát do budoucna jasná pravidla, a to samostatným zákonem o léčitelství. Nikdo totiž podle něj neví, kdo služby poskytuje, a léčitelé nejsou povinni vést jakoukoli dokumentaci o tom, co dělají s pacientem.

„Měli by mít trestněprávní odpovědnost i občanskoprávní odpovědnost stejně jako zdravotníci,“ dodává místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).