Senátní rekordmani: 22 let senátorem, „nejcitovanější“ vědkyně i kandidatura za mřížemi

Mezi rekordmany horní komory patří také lidovecký kandidát za Vsetín Jiří Čunek. Senátorem je zatím 12 let, na kontě má ale víc politických funkcí. Je hejtmanem Zlínského kraje a dříve působil i jako ministr pro místní rozvoj a místopředseda druhé vlády Mirka Topolánka. V minulosti také zastával funkci předsedy KDU-ČSL nebo do loňského dubna starosty Vsetína.

Už 18 let strávil v Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Svůj mandát obhajuje i tentokrát, a když zvítězí, bude to jeho čtvrté funkční období. Zvolen byl za obvod Teplice, kde je také už od roku 1994 starostou a později primátorem.

Jenže to se Hlavatému nelíbilo. Tvrdil, že o neslučitelnosti funkcí v obou komorách parlamentu nevěděl a poslancem být nechce. Načež se do senátních voleb přihlásil znovu a poslaneckého mandátu se vzdal. V doplňovacích volbách ale už důvěru voličů nezískal. Podnikatel roku 2013 tak nakonec z vrcholné politiky odešel.

Štěch je nejen nejdéle sloužícím členem Senátu, ale také jeho předsedou. Vede ho dohromady osm let. Ve funkci se předtím vystřídali dlouholetý senátor Přemysl Sobotka, Libuše Benešová (ODS) a Petr Pithart (KDU-ČSL). Žádný z nich ale v době předsednictví nepřesáhl šest let.

Čtyřicítka těsně před volbami

Senátorům je v průměru 55 let. Do horní komory se nedostane nikdo mladší 40 let, což je dáno ústavou. Někteří kandidáti to ale mají poměrně těsné. Například čtyřiačtyřicetiletý nestraník Václav Láska, který je teď nejmladším senátorem, oslavil hraniční narozeniny necelé tři měsíce před volbami. Letos by ho mohl trumfnout Lukáš Wagenknecht. Pražský kandidát Pirátů a bývalý náměstek ministra financí Andreje Babiše oslavil čtyřicátiny 24. září.

Naopak nejstaršímu kdy zvolenému senátorovi bylo během voleb 76 let. Nyní dvaaosmdesátiletý František Čuba (SPO) překonal i rekord nejvyššího senátorského věku v historii. Do Senátu byl zvolen v roce 2014, letos v únoru ale rezignoval. Rok a půl totiž na senátní jednání nechodil. Kvůli jeho rezignaci zanikl Klub nezávislých senátorů v čele s předsedou SPO Janem Velebou, frakce se totiž zúžila pod nejmenší možný počet pěti členů.

Čuba naposledy zasedal v srpnu 2016. Od té doby chyběl ze zdravotních důvodů. Kritice čelil hlavně za to, že i přes své absence pobíral plný plat. Ten aktuálně činí 75 900 korun. Čuba také působil jako zastupitel Zlínského kraje. Už několik let radí prezidentu Miloši Zemanovi v oblasti zemědělství a hospodářství. Známý je i jako bývalý předseda JZD Slušovice. Před rokem 1989 byl členem KSČ.