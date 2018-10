Digitalizace uleví starostům při čerpání dotací, řekli šéfové parlamentních stran v debatě ČT

„Základní problém je v podmínkách, které stanovuje vláda a ministerstvo pro místní rozvoj,“ prohlásil šéf TOP 09 Jiří Pospíšil . Podle něj by mělo být omezeno množství dotačních titulů. Myslí si také, že by se mělo změnit chování úředníků. „Sám jsem jako poslanec viděl konkrétní případy, kdy se úředníci chovali k žadatelům naprosto šikanózně,“ řekl. Tomu by podle něj mělo pomoci zrušení loni přijatého zákona postihujícího znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci.

„Ta odpověď je elektronizace a digitalizace. Stát by neměl po svých občanech ani po obcích chtít informace, které už má,“ myslí si šéf ČSSD Jan Hamáček . Řekl, že na ministerstvu vnitra zdědil 7722 informačních systémů, které chce propojovat. Důležité je podle něj také zjednodušit konkrétní formuláře.

„Vždycky je to tak, že se ty programy mění během plánovacího období, takže starostové jsou znechucení, a znám řadu těch, kteří už raději nežádají o evropské dotace,“ řekl na úvod šéf STAN Petr Gazdík . Podle něj je zjednodušení žádostí o dotace úkolem pro ministerstvo pro místní rozvoj, které by mělo zmenšit množství dotačních programů a jasněji specifikovat jejich cíle. Pomoci by prý mohl také jeho návrh, který má omezit množství zákonů vycházejících ze sněmovny. „Čím méně zákonů schválíme, tím lépe,“ prohlásil Gazdík.

Šéf ANO Andrej Babiš prohlásil, že „pravidla určuje Evropská komise“. Ta však stanovuje pouze obecný rámec a tvorbu konkrétních pravidel čerpání evropských dotací mají na starosti členské státy. „Vyjednáváme s Evropskou komisí o větší flexibilitě,“ sdělil Babiš.

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše by zjednodušení přinesla digitalizace a větší transparentnost řízení. „Evropská komise je zděšena z toho, jakým způsobem a kdo čerpá evropské dotace. Není to jenom ROP Sever, jsou to i firmy, které spadají pod vás nebo pana Tomana,“ obrátil se na Babiše. Připomněl také, že právě ministři ČSSD a ANO měli v posledních pěti letech na podobu pravidel čerpání vliv.

„Bylo by nejlépe, kdyby co nejvíce peněz šlo přímo starostům a oni si rozhodovali,“ prohlásil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Tak by podle něj mohl systém dotací úplně zmizet. Zároveň zdůraznil, že nejdůležitější při čerpání je kvalitní komunikace mezi úřady i mezi lidmi.

„Z mého pohledu by bylo nejlepší, kdyby žádné dotace nebyly. Ale ony jsou, tak je musíme dobře využívat,“ řekl šéf ODS Petr Fiala. Tomu vadí, že se podmínky dotací mění v průběhu řízení. Navíc je podmínek prý moc. „Ty nenastavili nikde v Bruselu, ale to jsou věci, které nastavují naše ministerstva,“ řekl. Úlevu by podle něj mohla přinést digitalizace.

Předseda KSČM Vojtěch Filip by chtěl administrativu spojenou s dotacemi z beder starostů úplně sejmout. „Pro pana starostu by bylo nejlepší, kdyby na kraji, anebo ještě lépe v obci třetího stupně, byl metodický orgán, který by to za něj udělal,“ navrhl.

Jak přitáhnout lidi do komunální politiky

Debata se dále věnovala tomu, proč v letošních komunálních volbách kandiduje o 17 tisíc lidí méně než před čtyřmi lety. Někomu vadí vysoký počet trestních oznámení na zastupitele. Podle analýzy Nejvyššího státního zastupitelství většina z podaných oznámení vůbec nevede k trestnímu stíhání a víc než polovina zahájených trestních řízení končí osvobozujícím rozsudkem.

Podle šéfa Pirátů Bartoše je to především otázka politické kultury. Jeho strana prý proto vede korektní kampaň „Jdeme příkladem v tom, jakým způsobem se komunikuje a jak se prezentují ideje,“ řekl.

Předseda ODS Fiala si myslí, že pro politiky by neměla platit jiná pravidla než pro ostatní občany. „Na druhé straně není možné, aby se kriminalizovala politická rozhodnutí,“ řekl. I podle něj se tomu dá zamezit hlavně pozvednutím politické kultury.

Dalším potenciálním kandidátům, kteří si však účast v komunální politice rozmysleli, může vadit povinnost starostů zveřejňovat na anonymní žádost veškerý soukromý majetek. Podle šéfa ČSSD Hamáčka má toto pravidlo smysl ve vysoké politice, avšak pro komunální úroveň by se mohlo změkčit. „Určitě bych se nebránil nějaké vyšší míře diferenciace,“ řekl.