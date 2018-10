Wagnerová, Bublan nebo Filipiová. V Senátu strávili několik let, teď se rozhodli odejít

Na vyhrocené momenty vzpomíná i další osobnost spjatá v očích veřejnosti se senátorským postem – Eliška Wagnerová. „Byly okamžiky v Senátu, kdy jsem jaksi pochybovala o tom, zda má význam, že tam sedím,“ říká.

„Šlo pouze o takové vyhrocené okamžiky a nebylo jich moc. Nebudu na nikoho nasazovat nebo si stěžovat. Většina z mých kolegů se chovala vždy velice korektně a já jsem se od nich i mnohé přiučila. Za to jsem vděčná a takhle na to chci vzpomínat,“ uzavírá.

Právnička a bezpartijní politička zvolená na kandidátce Strany zelených zasedá v horní komoře parlamentu za obvod Brno-město od roku 2012. Skončit se rozhodla kvůli věku, jedním z důvodů je také náročnost přejezdů mezi Prahou a Brnem.

„Vidina toho, že v Brně bude zase zavřené nádraží a v Praze budou rozkopaná metra a tak dál. Prostě cestování, ještě s kufříky, je pro mě už náročné. Nehledě na to, že to trvá příliš dlouho a člověk zkrátka s věkem uvažuje už tak nějak racionálněji,“ vysvětluje. O dalším působení prozatím jasno nemá: „Chci nechat doběhnout Senát a pak uvidíme. Mám už naplánované různé akce typu přednášek.“

Wagnerová dokončila práva na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1974, pak pracovala několik let jako advokátka. V roce 1982 ale odešla do exilu. Ve Spolkové republice Německo působila jako novinářka pro rádio Svobodná Evropa.

Po pádu železné opony se nakonec rozhodla do Československa vrátit. Nejprve v roce 1993 nastoupila jako asistentka předsedy Ústavního soudu, a tak začala její porevoluční právnická kariéra. Nedlouho na to – v roce 1998 – se stala soudkyní Nejvyššího soudu a následně i jeho předsedkyní. Poté se přesunula o pár ulic dál do Ústavního soudu. V křesle místopředsedkyně tam zůstala deset let.

Nekandidují Franc ani Martínek

Ústavní soud pak vyměnila za Senát. V něm patřila podle zjištění serveru iRozhlas.cz mezi aktivní členy, navrhla celkem 11 legislativních úprav. Pro srovnání: vůbec nejvíc, tedy dohromady 18, jich má na kontě pirát Libor Michálek. Ten svůj mandát letos obhajuje. Hned za ním skončil v pomyslném žebříčku senátorské aktivity Vladimír Plaček. Do horní komory parlamentu se opavský senátor dostal před šesti lety za ČSSD. Mandát chtěl obhajovat i tentokrát, bohužel ale letos 2. srpna zemřel. Sociální demokraté tak v Opavě nemají žádného kandidáta. Nového uchazeče nestihli navrhnout.

Kromě senátorského postu Plaček vedl také Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni, byl členem správní rady VZP a zastupitelem Moravskoslezského kraje i obce Pustá Polom.

ČSSD v tomto roce přišla i o břeclavského senátora Jana Hajdu. Zemřel letos v únoru. Do ČSSD vstoupil po roce 1989, do Senátu se pak dostal v roce 2006. Po volbách sociální demokracii ubydou v Senátu ještě další dva političtí matadoři. Znovu nekandiduje náchodský senátor Lubomír Franc, ani ten svitavský Radko Martínek.