„Nejtragičtější událost v historii.“ Politická scéna komentuje výročí mnichovské dohody

Hamáček: V Unii rozhodujeme kompromisem, ne diktátem

Význam českého členství v Evropské unii, jež vznikla právě proto, aby se v Evropě válečný konflikt už neopakoval, potom explicitně vyzdvihl pověřený šéf tuzemské diplomacie a vicepremiér Jan Hamáček: „Trauma mnichovské dohody nelze zapomenout. Je dobré, že se z něj můžeme poučit a máme dnes oporu v evropské spolupráci. EU někteří rádi kritizují, ne vždy a ne na všem se v ní shodneme, ale sedíme všichni u společného jednacího stolu, kde jsou jasně dána pravidla. Rozhodujeme kompromisem a ne diktátem.“

Prezident republiky osobně ani ústy svého mluvčího v den výročí mnichovskou dohodu nijak nehodnotil – už s předstihem se k ní ale vyjádřil v rozhovoru pro Parlamentní listy. V něm poznamenal, že připomínání jakékoliv události pouze v době jejího kulatého výročí znamená, že jinak na ni Češi zapomínají.

„A to se týká jak sovětské okupace, tak listopadových událostí v roce 1989. A samozřejmě se to týká i Mnichova nebo 15. března 1939. To, co mě neustále štve, je, že redukce na jedno jediné datum u nás zdomácněla,“ dodal Miloš Zeman.