video Dálniční známky budou do dvou let už jen elektronické, říká Ťok

Zavedení elektronických známek se chystá již několik let a původní odhady hovořily například o jejich zavedení už v roce 2019. Příprava projektu se však protahuje, a nejnověji tak ministerstvo cílí na rok 2021.

„Dáváme do parlamentu zákon, který to umožní, a poté se bude soutěžit o provozovatele tohoto systému. Jsem přesvědčený, že za dva roky se budeme bavit o tom, že bude jenom elektronický kupon a nebude papírový a ministerstvo tím ušetří hodně peněz. Systém by měl mít návratnost po roce a půl až dvou,“ uvedl v pořadu Týden v politice Ťok.

Novelu zákona by měla vláda dostat ke schválení do konce letošního roku. Následně tedy bude stát hledat tvůrce, který celý systém tzv. videotollingu – tedy prodejní model, evidenci úhrad a kontrolu – vytvoří a zajistí.

Stát si od elektronických známek slibuje několik zlepšení. Cílem má být zvýšení komfortu řidičů, kteří by k úhradě časového poplatku mohli nově využívat také internet a mobilní aplikace. Řidič také s sebou nebude muset mít potvrzení o úhradě časového poplatku.

Že by se celkový proces protáhl podobně jako záležitosti spojené s mýtným systémem, Ťok nepředpokládá. „Nebude to problém jako s Kapschem. Systém by měl být jednodušší, nemělo by to být složité,“ uvedl.

Úspory mají převýšit sto milionů korun. Známka ale nezlevní

Úspory podle mluvčí ministerstva dopravy Lenky Rezkové vzniknou především ze současných nákladů na tisk a distribuci kuponů, za něž loni stát dal asi 314 milionů korun. Díky automatizované kontrole by se navíc měl podle ministerstva zvýšit výběr poplatků. Kamery by totiž měly zajistit, aby řidiči nejezdili po dálnici bez poplatků. Elektronizace systému navíc podle ministerstva zabrání padělání kuponů.

Ťok ale nepředpokládá, že by vzhledem ke zmíněným vyšším úsporám dálniční známka zlevnila. „Je to citlivá věc, nemyslím si, že by ale měla zlevňovat, ale v nejbližší době ani zdražovat,“ uvedl.