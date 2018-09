Letáky nehrají u komunálních voleb velkou roli. Lidé se rozhodují podle zkušenosti se stranou a kandidáty

Dlouhodobá zkušenost s působením strany nebo hnutí ve městě či obci, kde volič bydlí, je do velké míry rozhodující pro 46 procent respondentů, pro dalších 40 procent alespoň částečně. Podobně hraje roli to, jak politický subjekt vystupuje na celostátní úrovni – hodně se tím řídí 39 procent lidí, dalších 44 procent alespoň trochu.

Zkušenost s konkrétními kandidáty je do velké míry důležitá pro 44 procent lidí a alespoň částečně pro dalších 30 procent. Opomíjet by se ale neměl program. Značně ovlivňuje 37 procent respondentů a aspoň do určité míry pak ještě polovinu.