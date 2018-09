Brexit ukazuje českým zastáncům odchodu z EU, že to není tak jednoduché, říká Zahradil

Vyjednávání o podobě odchodu Spojeného království z Evropské unie může skončit bez dohody. Přispět k tomu může i fakt, že vláda Theresy Mayové nemá jasnou představu o tom, co chce dojednat, myslí si Zahradil i přes své sympatie ke konzervativnímu kabinetu.

„To neznamená, že nebude vůbec žádný právní rámec jednotlivých vztahů,“ upozorňuje však europoslanec na možnost brexitu bez dohody. Například pravidla obchodních vztahů by se řídila normami Světové obchodní organizace. Chtěl by, aby hlavně nebyly narušeny obchodní toky mezi Británií a EU a aby zůstala zachována práva Čechů v ostrovním království.

Varování před czexitem

„Určitě by bylo lepší, kdyby se k nějaké dohodě dospělo,“ říká a dodává, že na to budou tlačit velké firmy. Poukazuje na to, že i přes nejistotu se nekoná žádný dramatický odliv institucí ani firem z Londýna. „Velké Británii se daří ekonomicky docela dobře, a to přesto, že všichni vědí, že brexit nastane,“ říká Zahradil.