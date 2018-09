Malé matriky přijdou skokově o většinu příjmů, kritizují starostové chystané změny

Nové financování matrik má státu ušetřit ročně asi 150 milionů korun. Nově budou matriky dostávat peníze za konkrétní úkon: Nejméně 600 korun za zápis narození dítěte, v případě úmrtí 1700 korun a 3500 korun za sňatek.

Jenže třeba starosta Višňové na Liberecku se nových pravidel obává: „Když to porovnám na matriční výkony, tak u nás by ten pokles byl ze 144 tisíc na devět tisíc korun. Když to vezmete za několik let, tak se z toho dá vytvořit dětské hřiště,“ kritizuje Jiří Nekolný.

Matrikářka udělá ve Višňové ročně v průměru pět až deset úkonů, nejčastěji jde o zápisy ohledně úmrtí nebo svateb. A právě to je důvod, proč se teď řada obcí obrací na resort vnitra a požaduje oddálit reformu financování.

Podle kritiků přijdou mnohé matriky skokově o většinu svých příjmů

Svaz místních samospráv kvůli tomu spustil i petici. „Není možné, aby mnohé matriky přišly například o 80 procent svých příjmů, a to z roku na rok,“ apeluje šéf Sdružení Stanislav Polčák (STAN).