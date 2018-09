Soud osvobodil exmanažery ŘSD viněné z levného pronájmu billboardů

Bývalý generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfréd Brunclík a někdejší ředitel personálně-správního úseku ŘSD Tomáš Jílek podepsali v roce 2010 čtrnáct smluv, kvůli kterým je pak začala stíhat policie. Vyšetřovatelé vyčíslili škodu způsobenou uzavřením a trváním smluv, které označili za příliš levné, na 250 milionů korun.

Oba bývalí vrcholní manažeři ŘSD však obvinění odmítali. Brunclík odkázal na tehdy připravovanou novelu zákona o pozemních komunikacích, která měla množství billboardů snížit. Trval proto na tom, že ŘSD za takových okolností nemohlo dosáhnout výhodnějších cen. Brunclík soud také upozornil na to, že alternativou by bylo neuzavření smlouvy, potom by však byl příjem z pronájmu ploch nulový. Jílek dodal, že uzavřením údajně nevýhodných smluv vzniku škody s Brunclíkem naopak zabránili.

Podle soudu nebylo možné určit obvyklé nájemné

Soud obhajoba přesvědčila. „Dospěl bez jakýchkoli pochybností k závěru, že se skutek nestal, protože důkazy prokázaly, že obžalovaní nejednali v úmyslu porušit jakoukoli zákonnou povinnost,“ uvedl soudce Dušan Doubek. ŘSD odkázal s nárokem na náhradu škody na civilní řízení.

Soudce dodal, že v době uzavření smluv nebylo možné určit nájemné v místě a čase obvyklé. Jedinou možností tak bylo uzavřít smlouvy se stávajícím pronajímatelem, který měl podle Doubka v oboru monopolní postavení. Silničářům přitom nechtěl nabídnout výhodnější podmínky.