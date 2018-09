S pátkem skončí letní počasí. Ochladí se o dvanáct stupňů, přijde déšť a silný vítr

Poslední dny byly na září mimořádně teplé. Ve středu padly rekordy na deseti místech, ve čtvrtek dokonce na 22 stanicích, které měří alespoň třicet let. Přes 30 stupňů se dostaly teploty v Polabí, středních Čechách a dolním Poohří. Nejtepleji – 31,3 stupně Celsia – bylo v Řeži u Prahy, tato stanice ale měří jen sedm let.

Nová teplotní maxima lze podle meteorologů čekat i v pátek, kdy by se na většině území měly teploty pohybovat mezi 25 až 29 stupni. Ve středních Čechách, Polabí nebo dolním Poohří dosáhnou až k 31 stupňům. Velmi teplo by podle meteoroložky ČT Barbory Tobolové mohlo být například i v jižních Čechách. Na horách by se teploty měly pohybovat okolo 20 stupňů.