Lidé si už mohou vyzvedávat voličské průkazy. Platí ale jen pro senátní volby

Při senátních volbách mohou lidé hlasovat na voličský průkaz pouze v rámci volebního obvodu, kde volby do třetiny Senátu probíhají a v jehož územním obvodu je volič zároveň přihlášen k trvalému pobytu.

O vydání voličského průkazu lze požádat na obecním úřadě buď osobně (nejpozději do 3. října), nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky (doručení nejpozději do 28. září), nebo písemně s úředně ověřeným podpisem (doručení nejpozději do 28. září). Pro žádost není žádný předepsaný formulář. Měla by obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně žádaný způsob doručení voličského průkazu.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tedy 20. září, a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem, anebo jej voliči zašle. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz pro konkrétní kolo voleb do Senátu, vydá mu úřad voličský průkaz pro obě kola voleb (na každé kolo jeden průkaz).

Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem senátních voleb je možné pouze osobně. Úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tedy do 10. října do 16:00 hodin.

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad nebo konzulární úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, a to na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů. V tomto případě může tento volič hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do třetiny Senátu vyhlášeny.

Volební zákon v případě Senátu nepřipouští hlasování v zahraničí. Pokud je volič zapsaný na zvláštním seznamu voličů v cizině, musí tedy přijet do Česka. Zde už ale může volit všude, kde zrovna probíhají senátní volby. Pokud chce ale hlasovat v místě svého trvalého pobytu v Česku, musí požádat o vyřazení ze zvláštního seznamu. Volič vedený úřadem v zahraničí je totiž automaticky ze stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu vyškrtnut. Potvrzení o vyřazení ze zvláštního seznamu pak musí odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má trvalý pobyt. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení voliče do seznamu dopíše a umožní mu tím doma hlasovat.

V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zařízení a bude tam i v době voleb do Senátu, správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo. Do tohoto zvláštního seznamu však může být zapsán pouze volič, který pobývá v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení, které se nachází ve volebním obvodu, kde jsou volby do třetiny Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je tento volič přihlášen k trvalému pobytu.

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do třetiny Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení. V tomto případě lze požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.