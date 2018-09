Horská je ústavně výš než ministři, kritizuje Štěch její odmítnutí Hradem

Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák už ve středu odmítl, že by se ze strany Hradu jednalo o schválnost. „Pan předseda Štěch byl jediný z těch šesti, který ten čas v podstatě neměl,“ prohlásil.

„Kdybych nebyl na čas dotazován, asi bych to bral, že to bylo stanoveno a nedá se nic dělat. S určitou odpovědností, že se chceme na konzultaci podílet, jsme tam vyslali první místopředsedkyni, která je ústavně výše než ministři. A to nechci mluvit o tom, že u jednacího stolu sedí taky pan Mynář (hradní kancléř, pozn. red.), který určitě není na úrovni paní místopředsedkyně,“ prohlásil Štěch s tím, že vyslání Horské na schůzku bylo zcela v souladu se zákonem o jednacím řádu Senátu.

Způsob, jakým byla Miluše Horská odmítnuta, nepovažuje Štěch za férový.

Nejsem prezidentův člověk

Vztahy mezi prezidentem Zemanem a Milanem Štěchem jsou napjaté delší dobu. U příležitosti 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy nazval prezident Štěcha „normalizačním komunistou“. Štěch zase Zemana veřejně kritizoval kvůli podobě přijímání demise Sobotkovy vlády.

„V době, kdy nastoupila Sobotkova vláda, jsem se s prezidentem Zemanem ještě pravidelně setkával. Vždy měl k panu premiérovi nějaké výhrady, musím říct podivné. Snažil jsem se, aby vztah mezi vládou a panem prezidentem byl dobrý. Ale nakonec to přerostlo tak, že jsem měl pocit, že pan prezident konstatuje, že nejsem jeho člověk, nejsem úplně loajální,“ vrací se předseda Senátu k počátku nesouladu s prezidentem.

Ze své pozice však cítí potřebu vyjadřovat se k věcem podle to, jak je vidí. „Reprezentuji suverénní komoru, která má svá usnesení a své názory. Myslím, že to k tvorbě demokratické politiky patří,“ konstatuje Štěch.

Ústavní činitelé se ve středu na Hradě shodli na tom, že stále trvají důvody, proč byly zavedeny sankce proti Rusku a bylo by podle nich užitečné, kdyby téma protiruských sankcí probrala komplexně Evropská rada. Tyto závěry schůzky jsou pro Štěcha přijatelné.