O pronájmu Alžbětiných lázní rozhodnou Karlovy Vary až po volbách

Podle předběžné dohody by sdružení firem mělo zrekonstruovat památkově chráněný objekt za 561 milionů, z toho 450 milionů by šlo z peněz města. Společnost Royal Spa by 25 let provozovala v budově lázně a platila městu nájem. Poté má vrátit objekt městu ve stavu jako po rekonstrukci. Radnice by také ručila za úvěr investora ve výši 100 milionů korun.

Podle Martina Plachého, ředitele Royal Spa, sdružení firem splnilo požadavky, které město už dříve schválilo. Ze schvalování koncesní smlouvy se podle něj stalo předvolební téma s řadou polopravd a zavádějících informací.

Alžbětiny lázně dnes spravuje společnost vlastněná městem. Loni vykázala ztrátu 4,8 milionu korun. Objekt v centru města je zanedbaný a nutně potřebuje rekonstrukci. Příprava koncesního řízení, které mělo situaci městských lázní vyřešit, přitom trvala několik let.