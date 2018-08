Muž, který hrozil bombou v nákupním centru, musí zaplatit milionovou škodu. Policie zveřejnila jeho telefonát

Muž tvrdil, že v nákupním centru uložil pětikilovou trhavinu. Nálož hledali psi vycvičení na vyhledávání výbušnin, přivolán byl také pyrotechnik. Centrum bylo zavřené zhruba od 15:15 do 21:15. Z bezpečnostních důvodů byla také zastavena doprava v Plzeňské ulici ve směru od Anděla na Řepy a v ulici Stroupežnického.

Muž chtěl, aby dali policisté v 18:00 v tašce do jedné z popelnic za obchodním centrem deset milionů korun v pětiseteurových bankovkách. „Jinak celý barák poletí do vzduchu,“ řekl v telefonátu.

Pražští kriminalisté dopadli muže, který v pondělí hrozil bombovým útokem na Smíchově. Podrobnosti připravujeme a zatím si můžete poslechnout telefonát, kterým to všechno začalo a dvanácti roky za mřížemi možná skončí. pic.twitter.com/YCu4Bzxv0m — Policie ČR (@PolicieCZ) August 30, 2018

V těchto dnech probíhá vyčíslení škody, která bude dosahovat zřejmě několika milionů. „Samozřejmě půjde na vrub stíhanému muži,“ uvedl pražský policejní mluvčí Jan Daněk. Policisté muže zadrželi v úterý odpoledne na Smíchově.

U výslechu se k výhružkám přiznal. „Jako motiv uvedl to, že měl splín a nic lepšího ho nenapadlo. Na závěr výslechu muž svého jednání litoval a omlouval se za to, co udělal,“ dodal mluvčí.

Policie většinu anonymních volajících vypátrá

K letošnímu červenci policie vyšetřuje 54 případů, kdy mělo dojít k šíření poplašné zprávy. „Objasněno bylo již 34 skutků a většina z nich jsou stále ve vyšetřování,“ doplnila mluvčí policejního prezídia Eva Kropáčová.

Většina případů je podle ní nakonec objasněna a viník dopaden. Za to, že na sebe chtějí lidé podle mluvčí upozornit, ale mohou jít až na dva roky do vězení.

Za poslední dva roky policie zasahovala u zhruba 130 případů s podezřelými předměty. Počet anonymních oznámení o uložení výbušniny ve vlaku, škole nebo obchodním centru se od roku 2016 nepatrně snížil, a to z 16 na 13 případů. Každý výjezd přitom podle mluvčí stojí policii i desítky tisíc korun.