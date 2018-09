Opuštěné velkostatky německých sedláků, ruiny kostela i tajemná sýpka. Kafkova Siřem se zkrátka musí zažít

Kafka přijel do Siřemi v září 1917, když se mu zhoršil průběh tuberkulózy. Přátelé mu takové rozhodnutí vyčítali, včetně Maxe Broda, se kterým si ze Siřemi často psal. Právě jemu svěřil, jak ho ruší myši, štěkot psů, kejhání hus, hrnčířské povozy, ale také hraní na klavír. To se linulo ze statku sedláka Riedla s číslem popisným 1 a velkým holubníkem na dvoře.

Dodnes vypadá prakticky nezměněně. Alespoň zvenku. Ukazuje to dobová fotografie, kde je na dvorku zachycená i Kafkova hlavní rušitelka. Mladá dívka, která na klavír pravidelně cvičila. Kafka si v dopisech posteskl, že „to je snad jediný klavír v severozápadních Čechách“.

Statek stál přímo naproti domu, kde trávil pozdní léto a zimu u své mladší sestry Ottly. V Siřemi vydržel až do dubna 1918, byl to jeho nejdelší pobyt na venkově. Dům číslo popisné 35 dnes však už nestojí. Zbourán byl po válce. Jeho místo dnes zabralo hřiště, totem a vysoká májka.

Co ale zůstalo, je budova školy krčící se za kostelem. Nízká podlouhlá stavba s vysokými okny stála vedle domu, kde Kafka s Ottlou hospodařili na statku rodiny Hermannů. Odpovídala by i Kafkově zmínce v románu Zámek: „Za kostelem, u něhož stanul – vlastně to byla jen kaple rozšířená do tvaru stodoly, aby stačila pojmout obec věřících – stála škola. Nízké, podlouhlé stavení, v němž se podivuhodně spojovalo provizórium se starobylostí, bylo obklopeno zamřížovanou zahradou, která se teď podobala zasněženému poli.“