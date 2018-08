Suterén nové budovy Národního muzea vytopila voda

Do suterénu památkově chráněné nové budovy Národního muzea vytekla v neděli dopoledne z poškozeného potrubí voda do výše až dvaceti centimetrů. Zatím není jasné, zda napáchala nějaké škody. Podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky to vypadá, že zase přirozeně odteče. Nová budova muzea je ale v neděli pro návštěvníky uzavřena.