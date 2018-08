Náklaďáky testují nový lanový most za sto milionů, průjezdný by měl být v září

Most byl zatěžován na 61 procent vypočítané zátěže. Tyto testy se dělají u každého mostu, u těch speciálních se pak provádí i dynamické zatěžování. Tento most mezi tyto stavby patří, jde totiž o lanovou konstrukci. „Podle předběžného vyhodnocení první zatěžovací zkoušky, most vyhovuje českým normám,“ dodal Bouška.

Na pylonech ja zavěšeno dvacet lan, které pomáhají přes železniční trať a řeku nést železobetonovou konstrukci. Most je jednou z nejsložitějších staveb na rekultivovaném území po těžbě hnědého uhlí. „Vozovka je ve výšce zhruba patnácti metrů nad terénem a most se stavěl zhruba dva roky,“ řekl vedoucí odboru veřejných zakázek radnice v Mostě František Jirásek.

Skoro čtyřicet metrů vysoký most je součástí silnice III. třídy Most – Mariánské Radčice, která byla zbourána spolu se starým městem kvůli těžbě hnědého uhlí. Stavbu, stejně jako další rekultivační práce, platí stát z takzvaných „ekomiliard“, tedy peněz na likvidaci důlních škod vzniklých před privatizací. Most by měl být průjezdný v září.