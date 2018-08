Antikonfliktní týmy se letos do ulic Prahy nevrátí. Příští rok by ale mohly dohlížet na pořádek v domech

Radní Prahy 1 Ivan Solil (ČSSD) České televizi ale potvrdil, že v současnosti připravuje zcela novou koncepci fungování antikonfliktních týmů na příští rok. Kromě dodržování nočního klidu v ulicích by jejich členové mohli kontrolovat také pořádek v domech, kde se provozuje sdílené ubytování. Společně s právníky by mohli pomáhat stálým nájemníkům, kteří v těchto domech bydlí.

V praxi by to fungovalo tak, že by vždy lidé z domů měli na týmy kontakt a v případě konfliktu by je přivolali. „Týmy by se snažily řešit situaci v klidu a pokud by to nešlo, přivolaly by policii,“ vysvětlil radní Solil. I proto připouští, že je klíčová domluva se strážníky a policií.

Informaci od týmu strážníci brali jako podnět od kteréhokoli občana

Podle Solila je právě špatná spolupráce s městskou policií jedním z důvodů, proč letos nebyly antikonfliktní týmy opět nasazeny do ulic. „Spoléhali jsme na to, že když konflikt na ulici přeroste v přestupek, budeme komunikovat s městskými strážníky. To se ale nědělo, protože strážníci hodnotili existenci týmů negativně,“ konstatoval radní.

Podle mluvčí městské policie v Praze Michaely Teplé ale neměly antikonfliktní týmy na práci strážníků v ulicích metropole žádný vliv. „Nezaznamenali jsme, že by existence týmů znamenala pro strážníky v ulicích nějakou změnu. Jestliže tým něco oznamoval, vnímali jsme to úplně stejně, jako oznámení od kteréhokoli občana, protože jeho členové neměli žádné pravomoci. Nedokážeme tak rozlišit, zda existence týmů k něčemu byla,“ uvedla.