Častolovice ignorovaly rozsudek, teď jsou v exekuci. Návrh podaly opoziční zastupitelky

Odmítnutí kritiky a následné ignorování rozsudku soudu vedením radnice Častolovic dohnaly městys až do exekuce. Návrh podaly tři opoziční zastupitelky poté, co ani dva měsíce po verdiktu ve sporu o uveřejnění tří kritických článků městys nezaplatil soudní výdaje.

Radnice byla u vyhlášení rozsudku a věděla, že bude pravomocný. Pak měla 14 dnů na to, aby články zařadila do vydání radničního zpravodaje, to se ale nestalo. Co se týče plateb, měla radnice skoro dva měsíce na to, aby je zaplatila. Zastupitelky poté podaly návrh na exekuci.