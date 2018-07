Bývalý novinář dostal za vraždu dívky 19 let

Ústecký krajský soud poslal bývalého regionálního novináře Martina Chloubu za vraždu 14leté dívky a za pokus o vraždu její kamarádky na 19 let do vězení. Trest si má odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce navrhoval pro Chloubu dvacet až 23 let vězení. Obhájce požadoval činy překvalifikovat na zabití a těžké ublížení na zdraví.