Policejní zásah kvůli nelegálnímu zabíjení tygrů: V hledáčku je zoopark v Bašti i tržnice Sapa

Detektivové zasahují podle Lidovek.cz i v areálu tržnice Sapa v pražské Libuši. Vietnamská komunita má být totiž zapletena do nelegálního prodeje produktů z tygřích kostí, které se v Asii využívají k léčbě.

„Můžeme sdělit, že probíhá realizace trestního spisu a s tím související úkony trestního řízení pro důvodné podezření z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, což vlastně znamená porušení mezinárodní úmluvy CITES,“ uvedla mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová.

Doplnila, že se na akci podílí vedle celníků a policie také Česká inspekce životního prostředí. „V současné době samozřejmě nemůžeme sdělit bližší informace, protože probíhá vyšetřování,“ upozornila.

/*json*/{"map":{"lat":50.210152202261575,"lng":14.44034569511382,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.77347044956514,"lng":15.346185546874949,"type":1,"description":""},{"lat":50.204439205728406,"lng":14.476480414962452,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Účast inspekce na zásahu dosvědčila vedoucí jejího oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES Pavla Říhová. „Jsem ve středních Čechách, ale nemůžu potvrdit, kde.“

Inspekce podle ní doufá v to, že případ bude mít velikou dohru. Do konce týdne se podle ní k věci uskuteční tisková konference, do té doby inspekce také nemůže o případu podrobněji informovat.