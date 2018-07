Opata chce posílit armádní komando, počty chrudimských výsadkářů se zdvojnásobí

Armáda chce novou výsadkovou jednotku využít zejména pro síly okamžité reakce. Na jejich vzniku se kvůli ukrajinské krizi a zhoršení evropské bezpečnosti shodl před čtyřmi lety i summit Severoatlantické aliance ve velšském Newportu; ambicí bylo vytvořit brigádu schopnou v rámci kolektivní obrany zasáhnout do dvou dnů, kdekoliv bude potřeba.

Podle náčelníka generálního štábu Opaty, který české síly okamžité reakce považuje za jednu ze svých priorit, se náklady počítají mezi jednou a čtyřmi miliardami korun; třiačtyřicátý výsadkový prapor v Chrudimi by se měl díky nim rozrůst na efektivní úderný pluk a v základních obrysech začít fungovat v roce 2020.

Výběr výsadkářů? Beze změny požadavků

Česko tím víc než zdvojnásobí svou hlavní expediční sílu; výsadkáři jsou velmi často a jako první nasazováni v zahraničních operacích. „Palebnou sílu nahrazujeme rychlostí a manévrem. Tam, kde výsadkář skočí, má všechno s sebou, nikdo mu nic nepřiveze, všechno si taháme na zádech,“ uvádí velitel chrudimského praporu Jiří Adamec.

Kromě minometů a pancéřovek nemá komando žádné těžké zbraně a specifické podmínky vojenského nasazení i tak ovlivňují výzbroj. „Na rozdíl od zbytku armády používáme jiné útočné pušky, jsou kratší, mají kratší hlaveň, a je to z toho důvodu, že s nimi provádíme seskoky,“ dodává zástupce náčelníka štábu pro operace chrudimského praporu Marek Štěpánek.

S transformací praporu na výsadkový pluk se nezmění podmínky pro přijetí nových vojáků, stejně jako teď bude každý z nich muset projít speciálním třídenním výběrovým řízením. „Požadavky neměníme a nesnižujeme, protože by se nám to vrátilo jako bumerang,“ potvrzuje Opata. „Musíme je otestovat, jestli se na tuto práci opravdu hodí. Vojáky potřebujeme dostat do absolutního fyzického i psychického tlaku,“ dodává velitel Adamec.