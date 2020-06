Strážníci mohou přijít o možnost měřit rychlost mimo svou obec

Změna režimu by zkomplikovala kontrolu rychlosti například pro strážníky z Košťan na Teplicku, kteří hlídají rychlost hned ve čtyřech podkrušnohorských obcích, a nově by se museli držet jen v mateřském katastru. V praxi by tak kontrola rychlosti na některých úsecích nemusela probíhat vůbec.

„Každá obec si nemůže městskou policii dovolit a pro ně by to (novela) byl poměrně problém. Na každý okres je totiž jen jedna skupina dopravní policie a ta z kapacitních důvodů zkrátka nestíhá,“ říká košťanský starosta Tomáš Sváda.

Poslanec Schwarz: Výběr pokut předčí pomoc lidem

Zpravodaj zákona a někdejší šéf mosteckých strážníků Bronislav Schwarz (za ANO) ale navrhovanou změnu hájí tím, že stávající podmínky mnohé městské policie zneužívaly. „U některých obcí se to zvrhlo tak, že jenom měří rychlost a vybírají pokuty, místo aby pomáhaly lidem,“ uvádí.

Svazu měst a obcí se ale navrhovaná úprava nelíbí a bude chtít změně zabránit. Podle předsedy svazu Dana Jiránka totiž stačí, aby v celé záležitosti zasáhl kraj; legislativní úprava prý není nutná.

Vedle sporného omezení možností měření rychlosti ministerstvo vnitra v normě pro obecní policii připravilo i další novinky. Do řad strážníků by nově mohli vstupovat zájemci už po osmnáctých narozeninách, dosud je věkový limit jednadvacet let. Zaměstnanci by také nemuseli tak často na školení; přezkušování by probíhalo jen jednou za pět let místo stávající tříleté periody a týkalo by se jen strážníků do čtyřiceti let.