Na rychlík Eurocity se zřítil most, sedm mrtvých, 70 zraněných

Mostní konstrukce se vychýlila a masa betonu spadla na první dva vagóny. Hodně poškozeny jsou první čtyři vagóny soupravy. Oblast je hermeticky uzavřena. Na místě byli nasazeni i psi, kteří jsou vycvičeni k hledání obětí pod lavinou nebo při zemětřeseních. S vyprošťováním pomáhá těžká technika a speciální armádní tank. Mostní konstrukce zatím zůstaně na místě kvůli prohlídkám kriminalistů. Všichni zranění už byli převezeni do okolních nemocnic.

Nehoda se stala okolo půl jedenácté. Trosky opravovaného silničního mostu zasáhly vlak EuroCity Comenius, který mířil z Krakova do Prahy. Podle Drážní inspekce jel vlak v době neštěstí rychlostí 133 kilometrů za hodinu. Strojvedoucí začal brzdit 452 metrů před místem nehody, soupravu se mu podařilo zbrzdit na 90 kilometrů za hodinu.

Silniční most přes železniční trať opravoval Moravskoslezský kraj, který je jeho vlastníkem. Podle internetových stránek města Studénka rekonstrukce začala 16. dubna a skončit měla v polovině října. Kraj je pouze investorem stavby. Dodavatelem je společnost Dopravní stavby Ostrava.

Lékaři měli plné ruce práce, ale nedostatek krve

Lékařská záchranná služba policie a hasiči vyprostili raněné během dvou hodin. Fakultní nemocnice v Ostravě přijala těžce zraněné a mimořádně posílila provoz. Nemocnicím pomohli velmi dárci, kteří rychle zareagovali poté, kdy se v krevním centru ztenčily zásoby některých krevních skupin. Mezi zraněnými je jedenáct Poláků, dva Francouzi a dva Slováci.

Více než 100 obětí… …si vyžádala nehoda v roce 1953, kdy u obce Šakvice na trati Brno-Břeclav zahynulo 103 lidí. Dosud největší železniční neštěstí v historii českých zemí zapříčinila 11. listopadu 1960 srážka osobního vlaku s plně obsazeným motorovým vlakem mezi Stéblovou a Čeperkou na Pardubicku. Nehoda si vyžádala 118 obětí, zhruba sto osob utrpělo zranění.

Některé vlakové spoje jsou kvůli nehodě odkloněny

České dráhy zřídily krizové centrum na pražském hlavním nádraží. Číslo na krizovou linku je: 974 723 201 a 974 723 202. Rychlík měl dorazit právě tam. Také začal odklon vlakových spojů, které jedou do Polska a Na Slovensku. Trasy dnes nepovedou přes Ostravu a Žilinu, ale přes Horní Lideč a Valašské Meziříčí. Cestující do Ostravy dojedou vlakem do Hranic na Moravě a pak je autobus odveze do Ostravy.