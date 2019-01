Špidla navrhuje vyznamenání pro „třetí pochodeň“ Evžena Plocka

Protože na náměstí stály houpačky a kolotoče, lidé se nejdříve domnívali, že jde o nějakou pouťovou atrakci. Až po chvíli přispěchali na pomoc a Plocek byl odvezen do jihlavské nemocnice. „Kolemjdoucí ho za několik sekund povalili na zem, uhasili, přijela sanitka a s těžkými popáleninami byl Evžen Plocek odvezen do nemocnice,“ popsal historik Pavel Bajer.

Tam za několik dní zemřel. Přes mnohé překážky se pracovníkům Motorpalu podařilo uspořádat v Jihlavě veřejný pohřeb. „Nepodařilo se jim zabránit pohřbu, tak se alespoň snažili, aby to nebylo oficiální. Ve skutečnosti byl vypraven pohřeb od jeho závodu, kde nad rakví mluvil i jeho pan ředitel, ale i třeba šéf Lidových milicí,“ uvedl historik Tomáš Vilímek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Plockovu rakev při pohřbu doprovázely tisíce lidí, mezi nimi i jeho manželka a patnáctiletý syn.

Do dalších měst už se ale zpráva o jeho protestu nedostala. V tisku se o sebeupálení Evžena Plocka kromě dvouřádkového oznámení v černé kronice neobjevilo ani slovo. „Ty orgány na to byly připraveny a hlavně věděly, jaké potenciální nebezpečí se v tom skrývá,“ vysvětlil Vilímek . Povědomí o Plockově činu se mimo Jihlavu dostalo až koncem osmdesátých let, když reportáž o něm v samizdatové revue Alternativa publikovala spisovatelka Eva Kantůrková.

„Podařilo se to vlastně utajit. Stalo se to na velikonoční pátek a většina lidí v Jihlavě byla mimo město. Tvrdí se, že tehdejší předseda vlády Černík měl uvalit na informace o Plockově upálení embargo. Členové OV KSČ se sešli již hodinu po jeho činu a vydali pokyn, aby se o něm neinformovalo. Přesto se dostala malá noticka do rozhlasu a 8. dubna se v rámci černé kroniky v Rudém právu objevil malinký odkaz, že se nějaký muž pokusil o sebevraždu upálením a že se to vyšetřuje,“ upřesnil historik Tomáš Vilímek.

Evžen Plocek se narodil v roce 1929. Pocházel z křesťanské rodiny, jeho otec byl činný v lidové straně a do února 1948 byl členem Okresního národního výboru. Sám Plocek nastoupil do jihlavské továrny Motorpal, kde se záhy stal přirozenou autoritou a získal si respekt ostatních dělníků. Od poloviny 50. let byl členem KSČ a aktivním odborářem, později v 60. letech se angažoval jako reformní komunista pro změny, které přineslo pražské jaro. „Ovlivnilo ho, jak v Praze viděl následky srpna 1968,“ poznamenal Tomáš Vilímek. Za Jihlavu byl Plocek delegován na vysočanský sjezd, který se postavil proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu 1968. „Situaci od března 1969 vnímal Plocek jako ústup od pozic,“ dodal historik.