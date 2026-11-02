Začíná Týden Akademie věd, zdarma nabízí stovky akcí po celém Česku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, AV ČR
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Tradiční akce Týden Akademie věd České republiky letos nabízí stovky přednášek, výstav i prohlídek míst, kam se veřejnost běžně nedostane. Žádná z akcí není zpoplatněná, lidé tak mohou zjistit, jak vypadá špičková tuzemská věda, zcela zdarma.

Festival Týden Akademie věd ČR (AV ČR), během něhož otevírají veřejnosti vědecká pracoviště po celém Česku své laboratoře, knihovny nebo archivy, začíná v pondělí odpoledne ve vědeckém kampusu na pražském Spořilově, kde sídlí Geofyzikální ústav Akademie věd, Astronomický ústav a Ústav fyziky atmosféry.

Šestý ročník trvá do neděle 8. listopadu a nabídne více než tři stovky akcí po celém Česku. Vstup je zdarma, na část programu je ale kvůli omezené kapacitě nutná předchozí rezervace.

Debaty či exkurze

Například v pondělí od 16:30 budou moci lidé na Spořilově navštívit panelovou diskuzi „Jedna planeta, tři pohledy: Jak porozumět klimatu“, kde vystoupí vědci Aleš Špičák a Michal Bursa společně s klimatologem Radanem Huthem. Ti zájemcům zprostředkují různé pohledy na proměny klimatu, jeho přirozenou variabilitu i vliv člověka.

V Geologickém ústavu AV ČR se zase během exkurze ve středu a čtvrtek návštěvníci dozvědí, kde všude vědci sbírají vzorky a co se s nimi děje po návratu do laboratoří.

Ústav organické chemie a biochemie nabídne v úterý zájemcům debatu „Epidemie HIV: Jak blízko jsme jejímu konci?“, která představí proměnu situace za poslední desetiletí, možnosti současné léčby a prevence a vysvětlí, co odborníkům stále brání dostat epidemii pod kontrolu.

Zemřel Luc Montagnier, objevitel viru HIV. Na konci života se stal oblíbencem dezinformátorů
Luc Montagnier

V Průhonickém parku pak budou moci lidé od pondělí až do neděle v Galerii Natura navštívit výstavu „Fascinated by Orchids“, jež nabídne fotografie botanika Jana Ponerta z Botanického ústavu. Program mají pro veřejnost připravena také například pracoviště v Brně, Olomouci či Ostravě.

„Za každým výzkumem jsou konkrétní lidé, jejich nápady, otázky a nadšení pro to, co dělají. Během Týdne Akademie věd se s nimi mohou návštěvníci potkat přímo na našich pracovištích a poznat vědu jejich očima. Věřím, že právě osobní setkání dokáže, proč může mít člověk vědu skutečně v srdci,“ uvedla členka Akademické rady a předsedkyně Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR Soňa Ehlerová. „S vědou v srdci“ je přitom letošním heslem festivalu.

Do programu se během celého týdne zapojí také hlavní budova Akademie věd ČR na Národní v Praze. Kromě klasických přednášek se v ní uskuteční různé debaty, panelové diskuse či živé natáčení podcastu. Kompletní program je k dispozici na webových stránkách festivalu.

Výběr redakce

Nová koncepce výstavby armády podle Pavla není realistická a neplní základní cíle

Nová koncepce výstavby armády podle Pavla není realistická a neplní základní cíle

12:53Aktualizovánopřed 1 mminutou
Izraelci kolem Džanínu zrychlili demolice, domy osidlují osadníci

Izraelci kolem Džanínu zrychlili demolice, domy osidlují osadníci

před 19 mminutami
Zásah proti demonstrantům ve sněmovně byl podle policie přiměřený, pokleknutí už ne

Zásah proti demonstrantům ve sněmovně byl podle policie přiměřený, pokleknutí už ne

11:52Aktualizovánopřed 28 mminutami
Ukrajina v noci zasáhla ropné zařízení v Samarské oblasti, Rusko útočilo na přístav

Ukrajina v noci zasáhla ropné zařízení v Samarské oblasti, Rusko útočilo na přístav

08:35Aktualizovánopřed 31 mminutami
USA navrhly obnovu prodeje ruského plynu do EU. Podle Moskvy to zatím není možné

USA navrhly obnovu prodeje ruského plynu do EU. Podle Moskvy to zatím není možné

před 1 hhodinou
V Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu. Primátorkou bude dál Springerová

V Hradci Králové podepsali koaliční smlouvu. Primátorkou bude dál Springerová

před 1 hhodinou
Karvinou povede koalice Žijeme pro Karvinou a ANO, primátorem bude Wolf

Karvinou povede koalice Žijeme pro Karvinou a ANO, primátorem bude Wolf

11:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Aplikace pro varování civilistů na Ukrajině a v Rusku čelily kyberútokům

Aplikace pro varování civilistů na Ukrajině a v Rusku čelily kyberútokům

07:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Lidmi způsobená změna klimatu zastavila nástup nové doby ledové, naznačuje výzkum

Až doposud se předpokládalo, že nástup doby ledové nehrozil další tisíce let. Nová studie teď popsala, že se ve dvacátém století objevily náznaky toho, že ledovce začaly růst, což představuje začátek takzvaného glaciálního období doby ledové. Následně ale bylo vše jinak.
před 44 mminutami

Začíná Týden Akademie věd, zdarma nabízí stovky akcí po celém Česku

Tradiční akce Týden Akademie věd České republiky letos nabízí stovky přednášek, výstav i prohlídek míst, kam se veřejnost běžně nedostane. Žádná z akcí není zpoplatněná, lidé tak mohou zjistit, jak vypadá špičková tuzemská věda, zcela zdarma.
před 1 hhodinou

Skoro tři miliony „úhořů“ na jednom místě. Vědci popsali obří mumraj u Tasmánie

Mořští biologové zdokumentovali hejno téměř tří milionů ryb, které se pravidelně objevuje u jedné podmořské hory poblíž pobřeží Tasmánie jižně od Austrálie. Vědci dokázali spočítat, kolik tvorů hejno tvoří, díky kombinaci hned několika metod.
před 3 hhodinami

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Ptačí cvrlikání má s lidskou řečí a hudbou společného více, než by se mohlo na první pohled zdát. Studie zveřejněná v časopise Science odhalila společné akustické vzorce u stovek druhů ptáků a v lidské řeči a písních z 52 jazyků.
včera v 09:00

Vědci popsali nový druh dinosaura velikosti krocana, živil se ovocem

Vědci popsali nový druh dinosaura, který po území dnešních Spojených států kráčel před zhruba 66 miliony let. Byl velký přibližně jako krocan, neměl zuby a místo nich měl zobák uzpůsobený k rozmělňování měkké potravy. Vědci mu dali jméno Infernogallus jamesi, tedy „pekelné kuře“. Byl to však býložravec a živil se nejspíše ovocem, což podle vědců ukazuje, že jídelníček dinosaurů byl mnohem pestřejší, než se dosud předpokládalo. O studii publikované v časopise Nature Communications informovala agentura Reuters.
31. 10. 2026

Skarabové udrží trasu rovnou jako pravítko. Vědci to chtějí využít v biorobotice

Schopnost některých druhů hmyzu pohybovat se rovně ve složitém terénu fascinuje vědce už desítky let. Teď se skupina evropských expertů pokusila přenést toto poznání do praxe.
30. 10. 2026

Úspěšné vědecké granty mají skončit. Ať pokračují, vyzývá učená společnost

Rada Učené společnosti České republiky vyzvala vládu a sněmovnu, aby umožnily pokračování programu ERC CZ zaměřeného na podporu špičkového tuzemského výzkumu.
30. 10. 2026

Google podcenil rizika AI, akcie jeho domovské firmy rekordně oslabily

Akcie společnosti Alphabet, která provozuje vyhledávač Google, ztratily během jediného dne téměř půl bilionu dolarů (kolem deseti bilionů korun) hodnoty. Vyhledávání pomocí umělé inteligence, které sama zavedla, totiž firmu obírá o její tradiční zdroj příjmů z reklamy. A zisky z AI to zatím nedokázaly kompenzovat.
30. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

včera v 09:00
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026