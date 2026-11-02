Začíná Týden Akademie věd, zdarma nabízí stovky akcí po celém Česku

Tradiční akce Týden Akademie věd České republiky letos nabízí stovky přednášek, výstav i prohlídek míst, kam se veřejnost běžně nedostane. Žádná z akcí není zpoplatněná, lidé tak mohou zjistit, jak vypadá špičková tuzemská věda, zcela zdarma.
Festival Týden Akademie věd ČR (AV ČR), během něhož otevírají veřejnosti vědecká pracoviště po celém Česku své laboratoře, knihovny nebo archivy, začíná v pondělí odpoledne ve vědeckém kampusu na pražském Spořilově, kde sídlí Geofyzikální ústav Akademie věd, Astronomický ústav a Ústav fyziky atmosféry.
Šestý ročník trvá do neděle 8. listopadu a nabídne více než tři stovky akcí po celém Česku. Vstup je zdarma, na část programu je ale kvůli omezené kapacitě nutná předchozí rezervace.
Debaty či exkurze
Například v pondělí od 16:30 budou moci lidé na Spořilově navštívit panelovou diskuzi „Jedna planeta, tři pohledy: Jak porozumět klimatu“, kde vystoupí vědci Aleš Špičák a Michal Bursa společně s klimatologem Radanem Huthem. Ti zájemcům zprostředkují různé pohledy na proměny klimatu, jeho přirozenou variabilitu i vliv člověka.
V Geologickém ústavu AV ČR se zase během exkurze ve středu a čtvrtek návštěvníci dozvědí, kde všude vědci sbírají vzorky a co se s nimi děje po návratu do laboratoří.
Ústav organické chemie a biochemie nabídne v úterý zájemcům debatu „Epidemie HIV: Jak blízko jsme jejímu konci?“, která představí proměnu situace za poslední desetiletí, možnosti současné léčby a prevence a vysvětlí, co odborníkům stále brání dostat epidemii pod kontrolu.
V Průhonickém parku pak budou moci lidé od pondělí až do neděle v Galerii Natura navštívit výstavu „Fascinated by Orchids“, jež nabídne fotografie botanika Jana Ponerta z Botanického ústavu. Program mají pro veřejnost připravena také například pracoviště v Brně, Olomouci či Ostravě.
„Za každým výzkumem jsou konkrétní lidé, jejich nápady, otázky a nadšení pro to, co dělají. Během Týdne Akademie věd se s nimi mohou návštěvníci potkat přímo na našich pracovištích a poznat vědu jejich očima. Věřím, že právě osobní setkání dokáže, proč může mít člověk vědu skutečně v srdci,“ uvedla členka Akademické rady a předsedkyně Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR Soňa Ehlerová. „S vědou v srdci“ je přitom letošním heslem festivalu.
Do programu se během celého týdne zapojí také hlavní budova Akademie věd ČR na Národní v Praze. Kromě klasických přednášek se v ní uskuteční různé debaty, panelové diskuse či živé natáčení podcastu. Kompletní program je k dispozici na webových stránkách festivalu.