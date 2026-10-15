Velké druhy zvířat žijí déle než malé, u psů je to opačně. Vědci našli možnou příčinu

Jen málo živočichů vykazuje tak jasnou souvislost mezi velikostí a délkou života jako psi, tvrdí vědci. Jedná se o velmi rozmanitý živočišný druh, jehož velikost se pohybuje od německé dogy po malou čivavu. Nová studie amerických vědců ukazuje, že na délku života psů má vliv právě jejich velikost. Možným důvodem je způsob, jakým se u psů s věkem mění DNA.
„Všichni víme, že velcí psi se obvykle nedožijí tak vysokého věku jako malí psi. Nevěděli jsme ale, zda jejich buňky skutečně stárnou rychleji, nebo jestli prostě onemocní určitými chorobami dříve,“ uvedl jeden z autorů studie Noah Snyder-Mackler. Obecně je přitom u savců trend opačný: větší druhy žijí déle než menší. Sloni, největší žijící suchozemští živočichové, se běžně dožívají více než padesáti let, zatímco drobní hlodavci žijí jen několik let.
Vědci zkoumali chemické změny v DNA, které se s věkem mění a mohou pomoci určit biologické stáří psa. Biologický věk určuje skutečný stav opotřebení organismu, buněk, tkání a orgánů, který se může lišit od toho chronologického. Na základě změn těchto značek souvisejících s věkem vytvořili takzvané epigenetické hodiny, které dokázaly odhadnout věk psa s mediánovou odchylkou menší než jeden rok.
Unavená DNA
Analyzovali vzorky krve 894 psů různých plemen. Ukázalo se, že na molekulární úrovni stárnou rychleji nejen větší psi, ale také samci. Psi, jejichž biologický věk byl vyšší, než odpovídalo jejich profilu, měli zároveň větší riziko předčasného úmrtí.
Změny byly patrné zejména v částech DNA, které za normálních okolností brání takzvaným skákajícím genům, aby se kopírovaly a přesouvaly na jiná místa v genetické informaci. Když tato kontrola slábne, může to přispívat k poškození DNA a rozvoji nemocí, například rakoviny. U velkých psů vědci pozorovali, že tato ochrana s věkem slábne rychleji, což by mohlo vysvětlovat jejich kratší život.
Výsledky podle Snyder-Macklera naznačují, že velcí psi nečelí pouze dřívějšímu nástupu některých nemocí, ale že se u nich může rychleji odehrávat i část samotného procesu stárnutí. Vědci však upozorňují, že délku života neurčuje jediný biologický mechanismus a že nová zjištění nevylučují dřívější vysvětlení.
Šlechtěni pro rychlý růst
Rozdíly mezi velkými a malými plemeny mohou souviset také se šlechtěním. Lidé po generace vybírali psy, kteří rychle rostli a dosahovali velké tělesné velikosti, například pro hlídání, lov nebo pasení. Tyto vlastnosti, výhodné v dospělosti, přitom mohly mít vedlejší důsledky pro pozdější fáze života psů. Mezi další dříve zvažovaná vysvětlení kratšího života velkých psů patří rychlejší vývoj a vyšší riziko rakoviny.
Zjištění by v budoucnu mohla pomoci hledat způsoby, jak u velkých psů zpomalit některé procesy stárnutí a prodloužit jim život ve zdraví. Podle Snyder-Macklera ale neexistují jediné biologické hodiny, které by délku života řídily. Zpomalení molekulárního stárnutí by tak samo o sobě nezaručilo, že se například německá doga bude dožívat stejného věku jako čivava.