USA ruší omezení emisí skleníkových plynů z elektráren na uhlí a plyn

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) oznámila, že ruší omezení emisí skleníkových plynů produkovaných uhelnými a plynovými elektrárnami ve Spojených státech. Změna podle EPA sníží průmyslu náklady v objemu 300 miliard dolarů (6,3 bilionu korun).
Zrušení omezení podle zástupců EPA umožní energetickým společnostem činit nejlepší rozhodnutí ve prospěch svých odběratelů, místo aby byly nuceny uzavírat zastaralé nebo neefektivní elektrárny.
„Znečišťující látky produkované elektrárnami v USA nemají žádný podstatný vliv na globální změnu klimatu,“ tvrdí agentura. „Ve skutečnosti by ani v případě, že by se zítra odstranil veškerý oxid uhličitý, nedošlo k žádnému významnému dopadu na klima,“ argumentovala agentura.
Podle deníku The Times to je ale nepravdivá informace – pokud by se americký energetický sektor posuzoval odděleně od zbytku americké ekonomiky, byl by pátým největším znečišťovatelem klimatu na planetě, hned za Čínou, všemi ostatními emisemi z USA, Indií a Ruskem.
EPA konkrétně prosadila dvě opatření. Jedním z nich bylo zrušení směrnice z Bidenovy éry, podle níž měly elektrárny do roku 2039 eliminovat většinu emisí ovlivňujících klima, nebo být uzavřeny. Druhým opatřením EPA zcela zrušila svou vlastní pravomoc regulovat emise skleníkových plynů produkované elektrárnami v rámci zákona o čistém ovzduší (Clean Air Act), a to na základě tvrzení, že skleníkové plyny nejsou znečišťujícími látkami.
Politický kontext
Změna předpisů, poprvé navržená v loňském roce, představuje zásadní odklon od snah demokratických prezidentů Joea Bidena a Baracka Obamy o řešení klimatických změn a snížení průmyslového znečištění.
Současný republikánský prezident Donald Trump dlouhodobě popírá závěry velké většiny vědců, podle nichž má spalování fosilních paliv velkou roli v oteplování planety a změně klimatu. Po jeho loňském návratu do funkce odstoupily Spojené státy od pařížské klimatické dohody, jejímž cílem je omezit globální oteplování.
„Snaží se za každou cenu zabránit jakékoli vládě v regulaci jednoho z největších zdrojů emisí ve Spojených státech,“ řekla deníku The Times výkonná ředitelka programu práva životního prostředí a energetiky na Harvardské univerzitě Carrie Jenksová.