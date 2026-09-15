USA ruší omezení emisí skleníkových plynů z elektráren na uhlí a plyn


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, EPA, NPR, The Times

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) oznámila, že ruší omezení emisí skleníkových plynů produkovaných uhelnými a plynovými elektrárnami ve Spojených státech. Změna podle EPA sníží průmyslu náklady v objemu 300 miliard dolarů (6,3 bilionu korun).

Zrušení omezení podle zástupců EPA umožní energetickým společnostem činit nejlepší rozhodnutí ve prospěch svých odběratelů, místo aby byly nuceny uzavírat zastaralé nebo neefektivní elektrárny.

„Znečišťující látky produkované elektrárnami v USA nemají žádný podstatný vliv na globální změnu klimatu,“ tvrdí agentura. „Ve skutečnosti by ani v případě, že by se zítra odstranil veškerý oxid uhličitý, nedošlo k žádnému významnému dopadu na klima,“ argumentovala agentura.

Podle deníku The Times to je ale nepravdivá informace – pokud by se americký energetický sektor posuzoval odděleně od zbytku americké ekonomiky, byl by pátým největším znečišťovatelem klimatu na planetě, hned za Čínou, všemi ostatními emisemi z USA, Indií a Ruskem.

Čína změnila způsob, jak počítá své emise
Ilustrační foto

EPA konkrétně prosadila dvě opatření. Jedním z nich bylo zrušení směrnice z Bidenovy éry, podle níž měly elektrárny do roku 2039 eliminovat většinu emisí ovlivňujících klima, nebo být uzavřeny. Druhým opatřením EPA zcela zrušila svou vlastní pravomoc regulovat emise skleníkových plynů produkované elektrárnami v rámci zákona o čistém ovzduší (Clean Air Act), a to na základě tvrzení, že skleníkové plyny nejsou znečišťujícími látkami.

Politický kontext

Změna předpisů, poprvé navržená v loňském roce, představuje zásadní odklon od snah demokratických prezidentů Joea Bidena a Baracka Obamy o řešení klimatických změn a snížení průmyslového znečištění.

Technologičtí giganti přesvědčili EU, aby zatajila emise z datových center
Ilustrační fotografie

Současný republikánský prezident Donald Trump dlouhodobě popírá závěry velké většiny vědců, podle nichž má spalování fosilních paliv velkou roli v oteplování planety a změně klimatu. Po jeho loňském návratu do funkce odstoupily Spojené státy od pařížské klimatické dohody, jejímž cílem je omezit globální oteplování.

„Snaží se za každou cenu zabránit jakékoli vládě v regulaci jednoho z největších zdrojů emisí ve Spojených státech,“ řekla deníku The Times výkonná ředitelka programu práva životního prostředí a energetiky na Harvardské univerzitě Carrie Jenksová.

Výběr redakce

Vojenská policie zasahuje kvůli zakázkám v Ústřední vojenské nemocnici

Vojenská policie zasahuje kvůli zakázkám v Ústřední vojenské nemocnici

11:45AktualizovánoPrávě teď
Válka s Íránem vyčerpala americké zásoby munice, uvedl inspektor Pentagonu

Válka s Íránem vyčerpala americké zásoby munice, uvedl inspektor Pentagonu

před 5 mminutami
Vysoké školy otevírají nové obory. Míst na kolejích je stále nedostatek

Vysoké školy otevírají nové obory. Míst na kolejích je stále nedostatek

před 24 mminutami
Policisté z NCOZ zasahují na radnici v Nymburce i jinde v Česku

Policisté z NCOZ zasahují na radnici v Nymburce i jinde v Česku

09:28Aktualizovánopřed 29 mminutami
Žalobci se řídí zásadami trestního řízení, ne prioritami vlády, vzkázala Bradáčová Tejcovi

Žalobci se řídí zásadami trestního řízení, ne prioritami vlády, vzkázala Bradáčová Tejcovi

10:41Aktualizovánopřed 39 mminutami
Babiš by v dubnu mohl letět do Číny, řekl Okamura. Kupka by od cesty chtěl konkrétní výsledky

Babiš by v dubnu mohl letět do Číny, řekl Okamura. Kupka by od cesty chtěl konkrétní výsledky

před 1 hhodinou
V řece Moravě v Olomouci uhynuly stovky kilogramů ryb

V řece Moravě v Olomouci uhynuly stovky kilogramů ryb

09:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusové udeřili v Kyjevě i Záporoží. Ukrajinci zasáhli rafinerii

Rusové udeřili v Kyjevě i Záporoží. Ukrajinci zasáhli rafinerii

07:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Spojené státy uvedly, že mají na oběžné dráze rozmístěné zbraně

Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými na oběžné dráze, uvedly v pondělí americké vesmírné síly (USSF), které jsou samostatnou složkou amerických ozbrojených sil zaměřenou na operace ve vesmíru. Jde o první veřejné potvrzení přítomnosti amerických zbraní ve vesmíru. Informovala o tom agentura AFP. Čína v reakci vyzvala Spojené státy, aby se přestaly připravovat na válku ve vesmíru, jak tvrdí Peking.
00:07Aktualizovánopřed 4 mminutami

Firmy plánují masivní výrobu věčných chemikálií. Jsou nutné pro AI a datacentra

V průmyslu pomáhají, v přírodě škodí. Látky známé pod zkratkou PFAS se Evropa snaží stále víc omezovat, podle nové zprávy ale zájem o jejich využívání roste kvůli poptávce v technologických sektorech.
před 5 mminutami

USA ruší omezení emisí skleníkových plynů z elektráren na uhlí a plyn

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) oznámila, že ruší omezení emisí skleníkových plynů produkovaných uhelnými a plynovými elektrárnami ve Spojených státech. Změna podle EPA sníží průmyslu náklady v objemu 300 miliard dolarů (6,3 bilionu korun).
před 45 mminutami

Žádné obří šachty ani Velké prázdno. Odborný časopis stáhl studii o Cheopsově pyramidě

Před čtyřmi roky se začala šířit světovými médii zpráva o tom, že by se pod slavnou egyptskou pyramidou mohly nacházet obří podzemní prostory. Teď ale musela být studie, která to naznačovala, stažena, protože v ní byly zásadní metodologické chyby.
před 4 hhodinami

Zpomalte vývoj AI, volají experti i majitelé firem. Není důvod, míní Trump a Čína

Zatímco většina velkých amerických firem, které se věnují umělým inteligencím (AI), začala volat po zpomalení kvůli rostoucím obavám z budoucího vývoje, americký prezident Donald Trump se více obává Číny, která se snaží dosáhnout pokroku v tomto oboru bez ohledu na možné následky.
před 18 hhodinami

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

Umělá inteligence (AI) se stále výrazněji prosazuje v kardiologii a otevírá nové možnosti včasného odhalování kardiovaskulárních onemocnění. Algoritmy dokážou z elektrokardiogramu, rentgenového snímku hrudníku, mamografu nebo dokonce z obyčejné fotografie obličeje rozpoznat skryté známky onemocnění a odhadnout riziko, kterému může člověk v následujících letech čelit. Tyto poznatky zazněly na kongresu ESC 2026, celoevropském setkání Evropské kardiologické společnosti, které se konalo od 28. do 31. srpna v Mnichově.
před 21 hhodinami

Čtvrtina patnáctiletých v Česku nepochopí ani text návodů či smluv, říká expertka

Patnáctiletí čeští studenti měli ve výsledcích velké srovnávací studie výrazně horší výsledky než před třemi roky. V oblasti čtenářské gramotnosti jako by ztratili celý rok vzdělávání. Jak je to možné, co jsou příčiny a kudy z toho ven? V rozhovoru odpovídá expertka na vzdělávání Veronika Laufková.
před 21 hhodinami

Řepka nezvládá horko. Při 32 stupních má problém, popsali brněnští vědci

Vysoké teploty narušují přirozené dozrávání semen řepky. Semena vystavená horku totiž častěji praskají. Vědcům z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity v Brně se podařilo mechanismus lépe objasnit a tím otevřít možnosti, jak se pokusit tento problém řešit.
před 22 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

před 21 hhodinami
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

před 22 hhodinami
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026