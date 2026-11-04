USA hlásí mrtvého s ptačí chřipkou. Nakazil se od dobytka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, AP, Reuters, CNN

Ve státě Washington zemřel Američan na komplikace způsobené ptačí chřipkou. Podle zdravotnických úřadů se jedná o první takový případ úmrtí v USA za poslední rok.

Dotyčný trpěl už před nákazou jinými zdravotními problémy. Ptačí chřipkou se infikoval na farmě, kde chovají dobytek kvůli mléku. Krátce poté, co se u něj projevily první příznaky, se jeho stav rychle zhoršil, takže musel být hospitalizován. Zemřel v neděli.

Od roku 2024, kdy se ptačí chřipka stala celosvětově problémem veřejného zdraví, na ni v USA až doposud zemřeli dva lidé. Prvním z nich byl v lednu 2025 starší člověk ze státu Louisiana, který zemřel po infekci kmenem ptačí chřipky H5N1. Druhý případ byl ve státě Washington, dotyčná osoba zemřela v listopadu 2025 na vzácnější kmen označovaný jako H5N5. Nový případ z Washingtonu byl také infikovaný široce rozšířeným kmene H5N1.

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Podrobnosti o třetím mrtvém úředníci zatím nezveřejnili, ale potvrdili, že u 33 stád dojnic byl nedávno potvrzen výskyt viru H5N1. Doplnili, že všechny tři známé případy nákazy u lidí spojovalo vždy stejné prostředí – tedy zemědělský podnik zabývající se chovem dobytka na mléko. Hygienici v okresu Yakima, kde k úmrtí došlo, teď dohledávají osoby, které mohly přijít s nakaženým do kontaktu a přitom se mohly samy infikovat.

Zmutovaný virus

Ptačí chřipka H5N1 se už několik let šíří po celé planetě mezi volně žijícími ptáky, drůbeží, krávami a dalšími zvířaty. Obavy o zdraví se na počátku roku 2024 vyostřily, když se infekce rozšířila mezi hospodářská zvířata v USA, což znamená větší blízkost lidem a tedy vyšší pravděpodobnost, že se s ní lidé dostanou do kontaktu a potenciálně se nakazí.

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Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se od začátku roku 2024 v USA prokazatelně nakazilo tímto virem asi sedm desítek lidí. Pozitivní je, že se virus sice už změnil natolik, že může nakazit člověka, ale ještě ne natolik, aby se přenášel z člověka na člověka. Proto zdravotní experti označují riziko nemoci pro širokou veřejnost jako nízké.

Ani vzorek viru odebraný od zemřelého ze státu Washington podle analýzy CDC neobsahuje žádné změny, které by mohly způsobit snadnější šíření viru nebo vést k závažnějšímu průběhu onemocnění. Úřad vyzývá osoby, které přicházejí do styku s nemocnými nebo uhynulými ptáky, aby dodržovaly bezpečnostní opatření, včetně nošení ochranných prostředků na dýchací cesty a oči a rukavic při manipulaci s drůbeží. Za osoby s vyšším rizikem jsou považováni lidé pracující na farmách.

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