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Středověcí Norové se pokoušeli zavést hygienická opatření, dosáhli pravého opaku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Norwegianscitechnews, NTNU

Norští vědci popsali, jak se snaha o hygienická opatření vymstila v metropoli středověkého Norska. Doboví regulátoři vycházeli z nejmodernějšího vědeckého poznání, ale stejně neuspěli.

Do roku 1000 zbývala jen tři léta. Král Olaf Tryggvason, který se krátce předtím vrátil z východu Evropy s pytli naditými kořistí, založil v ústí řeky Nidelva město, které se mělo stát hlavním městem Norů. Dostalo jméno Nidaros – existuje dodnes, ale je známé už jako Trondheim.

Olaf Tryggvason zde postavil první křesťanský kostel v zemi, díky jeho bohatství a vlivu město rychle rostlo. Vlastně rostlo až příliš rychle. Nidaros se tak stal také prvním severským městem, kde se místní úřady pokoušely zavádět opatření, která by se dnes nazvala „hygienickými“ nebo také „epidemiologickými“. Tehdy samozřejmě taková slova lidé neznali, snažili se ale omezit šíření nemocí podle vrcholu dobového poznání. Velká snaha ale nepřinesla velký úspěch, naopak podle nového způsobu vedla ke zdravotní katastrofě.

Dva hřbitovy spojené jedním příběhem

Středověké kostry mohou prozradit hodně o tom, jak lidé žili, co jedli, ale také o tom, jakými nemocemi trpěli a co způsobilo jejich smrt. V Nidarosu se dochovaly rovnou dva středověké hřbitovy, jeden na místě dnešní knihovny, druhý pod bankou. Ve středověku jeden z nich ležel v centru města, druhý na jeho okraji.

Vědci je v uplynulých letech detailně prozkoumali a porovnali výsledky s historickými záznamy. Potvrdilo se, že lidé z periferie trpěli více nemocemi, jedli méně pestrou a horší stravu a dožívali se kratšího věku než elita z centra. To nebylo úplně překvapivé.

Více než polovina obyvatel města zažila v dětství a dospívání fyziologický stres způsobený nedostatečnou nebo příliš jednotvárnou stravou. Mnoho lidí také zemřelo na infekční nemoci, jako byla lepra, břišní tyfus a tuberkulóza. „Společnost tyto nemoci znala a veřejné orgány zaváděly opatření k omezení jejich šíření. Ve středověku se odpovědnost za zdraví, hygienu a nakládání s odpady přesunula ze soukromé sféry a stala se stále více veřejnou městskou odpovědností,“ komentoval výsledky archeolog Axel Christophersen, který výzkum vedl.

Roku 1274 zavedlo město opatření, která kontrolovali královští úředníci. Jejich cílem bylo zlepšení hygieny, zajištění čistších ulic a nakládání s odpady. Doboví experti vycházeli z tehdy populární teorie miasmat. Ta říkala, že skutečnou příčinou nemocí nebyly mouchy, jak se domnívaly zastaralé hypotézy, ale nepříjemné pachy. Moderní vysvětlení bylo pravděpodobně důvodem, proč úřady v Trondheimu nařídily, aby byl páchnoucí odpad z městských latrín odvážen do jímek mimo centrum města – opatření, které zní rozumně i chytře.

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Tento smrdutý odpad měl tehdy obrovskou cenu, sloužil totiž jako žádané hnojivo, takže se obsah z městských latrín začal přidávat do hnoje. Jenže tímto způsobem do něj pronikly i tasemnice a škrkavky, které se občas dostaly do lidských útrob. V hnoji se jim dařilo a pak se dokázaly rozšířit také do potravinového řetězce a nakazit tak znovu i lidi.

Výsledkem byl nekonečný koloběh, který podle vědců mohl naopak hygienickou situaci výrazně zhoršit, a dokonce vést k epidemii střevních nemocí.

Po zápachu přišla černá smrt

Doboví hygienici bojovali proti „nakažlivému“ miasmatickému zápachu i jinak. Když zůstával u domů, přimíchávaly se do něj piliny nebo štěpka, což mělo jeho vliv potlačovat. I zde vědci našli něco podivného. Zjistili, že ke konci třináctého století nečekaně objem štěpky v odpadu dramaticky poklesl. Předpokládají, že za to mohla erupce sopky Samalas v Indonésii, která uvolnila do atmosféry tolik popela, že to výrazně negativně ovlivnilo růst lesů. Je tedy možné, že Norům v okolí Nidarosu zkrátka došly stromy.

A roku 1349 do Norska dorazila černá smrt – mor. Přestože se Nidaros s předchozími zdravotními krizemi vypořádal, tuto už nezvládl. Zejména proto, že mor se potom další stovky let znovu a znovu vracel. Kolem roku 1340 mělo Norsko přibližně 500 tisíc obyvatel, na počátku šestnáctého století žilo v zemi ale už jen asi 200 tisíc lidí. To nakonec vedlo k tomu, že země podlehla konkurentovi, který zvládl pandemii úspěšněji – roku 1537 se stalo politicky podřízené Dánsku.

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Xixao

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