Podezřelý manévr. Ruský satelit se přiblížil k družici finské firmy spolupracující s Kyjevem

Vojensky cenné informace ze satelitů získává Ukrajina nejen od americké vlády, ale také třeba ze soustavy družic Iceye. Vyrábí ji stejnojmenná finská firma a právě s Kyjevem letos prohloubila spolupráci. K jedné z družic, ze které podle expertů může Kyjev získávat data přímo, se zvláštním způsobem přiblížil ruský satelit.
Družice Iceye jsou menší, levnější, a tedy i flexibilnější než klasické satelity. Všechno na jejich palubě je miniaturizované, operují ve větších sítích. Proto si je oblíbila Ukrajina. Mohou mít nejrůznější podobu, pokaždé s jiným typem vybavení. Ukrajinu nejvíc zajímá ta, která může díky výkonnému radaru snímat místa pod sebou, aniž by je rušily vlivy počasí. Družice tak může až s metrovou přesností sledovat například ruská letadla na ranvejích vojenských letišť, která se chystají vzlétnout na útočné mise. Rusku se ale tyto ukrajinské schopnosti sledovat jeho síly z vesmíru příliš nelíbí.
V dubnu letošního roku poslalo Rusko do kosmu šest satelitů řady Kosmos. Ty od té doby na oběžné dráze Země manévrovaly tak, že se k jednomu ze sledovacích satelitů (s označením Iceye-X36) opakovaně přibližovaly ve výšce zhruba 550 kilometrů nad povrchem Země.
Cílem nebylo jen krátké přiblížení, ale dlouhodobá blízkost k ukrajinské družici. „Tedy aby se ty družice mohly k sobě přiblížit ne na krátký okamžik v podobě průletu, ale aby mohly být vedle sebe relativně dlouhou dobu,“ vysvětluje Michal Václavík z Ústavu letadlové techniky ČVUT v Praze.
V minulých dnech došlo na nejvýraznější a nejriskantnější přiblížení. Podle Václavíka se mohlo jednat o vzdálenost pouhých několika desítek metrů, což naznačuje, že nešlo už jen o náhodu, ale zřejmě se jednalo o cílený manévr.
Provozovatelé běžných družic se totiž snaží o pravý opak, tedy riziko střetu minimalizovat. A obvykle nemají možnost podobně výrazných manévrů.
Cíl operace je neznámý, ale podezřelý
Podle společnosti LeoLabs se satelit Kosmos 2612 během pondělí začal od Iceye-X36 zase vzdalovat. Manévry, které ruské kosmické plavidlo předvedlo, mohly být podle společnosti využity k „prozkoumání, charakterizaci, sledování nebo potenciálnímu rušení jiného kosmického tělesa“.
„I když tato událost a předvedené schopnosti neprokazují nepřátelský záměr,“ uvedla společnost LeoLabs, „ukazují schopnosti, které by mohly sloužit ke sběru zpravodajských informací, inspekci na oběžné dráze, nátlakovým signálům, rušení nebo přípravě na budoucí protivesmírné operace.“
Zpráva britského zpravodajského institutu The Royal United Services Institute (RUSI) podrobně popsala několik potenciálních cílů, které by Rusko mohlo sledovat při přiblížení se k jednomu ze satelitů Iceye. Tento manévr by mohl být zastrašovací taktikou nebo pokusem o narušení provozu společnosti Iceye prostřednictvím „rušení“, což je technika využívající rádiový šum k zablokování komunikace satelitů. „Možnosti ochrany satelitu Iceye jsou v současné době omezené,“ uvádí zpráva RUSI, „a obrana a ochrana satelitů představuje známé dilema.“