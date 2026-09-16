Obří diplodokové s ocasem jako bič žili i Evropě. Vědci našli první důkaz


před 4 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Journal of Vertebrate Paleontology

Španělští paleontologové našli první důkaz o tom, že dlouhokrcí býložraví dinosauři diplodoci před desítkami milionů let obývali kromě území dnešní Severní Ameriky i Evropu. Kosti těchto jurských obrů experti našli poblíž východošpanělského města Teruel.

Výzkumníci nadace Dinópolis z Teruelu objevili 14 ocasních obratlů a několik kostí z takzvaného hemálního oblouku na spodní straně ocasu, které patřily jedinci žijícímu před přibližně 150 miliony lety, tedy na konci období jury. Popsali to ve studii v odborném časopise Journal of Vertebrate Paleontology.

„Provedená anatomická studie a evoluční analýzy nám umožnily identifikovat exemplář z El Castellaru jako jedince patřícího do rodu Diplodocus. Jedná se o jednoho z nejúplnějších diplodokidů (zástupce této čeledi dinosaurů – pozn. redakce) dosud objevených v Evropě. A jde o první důkaz výskytu tohoto rodu mimo Severní Ameriku,“ uvedl hlavní autor studie Sergio Sánchez-Fenollosa. El Castellar je obec nedaleko Teruelu a leží asi sto kilometrů severozápadně od Valencie.

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Nalezený jedinec měřil na délku pravděpodobně okolo 25 metrů, doplnil spoluautor studie a výkonný ředitel nadace Dinópolis Alberto Cobos. Přítomnost tohoto rodu v Evropě dokazuje, že dávní velikáni mohli migrovat mezi Severní Amerikou a Evropou, pravděpodobně přes dočasná propojení obou kontinentů při ústupu pravěkého severního Atlantiku, napsal list El País.

Diplodokus, poprvé identifikovaný na základě fosilií nalezených ve Wyomingu v roce 1877, je známý svým dlouhým krkem, malou hlavou a ocasem připomínajícím bič. Pohyboval se po čtyřech robustních nohou a patří mezi nejproslulejší dinosaury na světě. Repliky jeho kostry jsou vystaveny v muzeích po celém světě, mimo jiné i v přírodovědném muzeu v Berlíně. Jeho oblíbenost mezi laiky i odborníky z něj podle El País činí „ikonu prehistorického života“.

Odkaz na studii
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