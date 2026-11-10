Na Marsu jsou zřejmě aktivní sopky. Zásadně to zvyšuje šanci na existenci života


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, Science

Vědci na Marsu zaznamenali zvýšenou koncentraci chlorovodíku, což navzdory předchozím předpokladům naznačuje, že je planeta vulkanicky aktivní. Objev zároveň vyvolává otázku, jestli pod povrchem rudé planety nemohou existovat vhodné podmínky pro život.

Chlorovodík byl detekován nad trhlinami v blízkosti vulkánu Alba Mons, které vznikly přibližně před milionem let, už dříve. Jeho koncentrace v atmosféře se pravidelně mění v závislosti na ročním období. Nejvíce je ho v době, kdy je na severní polokouli planety zima, v letním období je pak jeho přítomnost téměř nulová. Jenže tentokrát i v létě vědci navzdory tomuto zaběhnutému vzorci zaznamenali několik nárůstů koncentrace. Byly natolik silné, že se nedají vysvětlit pomocí atmosférických chemických modelů.

Chlorovodík je jednou z látek, které doprovázejí sopečnou činnost. Objev tak naznačuje, že planeta není vulkanicky úplně mrtvá, přestože poslední erupce na Marsu nejspíš proběhly již před několika desítkami milionů let.

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Naděje na život

Aktivní sopečná činnost znamená mnohem víc než jen to, že na povrch unikají konkrétní plyny. Naznačuje totiž, že na Marsu by mohly existovat vhodné podmínky pro život. Díky teplu, které vzniká při aktivní magmatické činnosti, vyvěrá horká voda a pára z podzemních zdrojů trhlinami na povrch. Navzdory nepříznivé atmosféře planety tak pod jejím povrchem mohou existovat prostory se stabilní teplotou a tlakem, které tato hydrotermální cirkulace zajišťuje. Takové podmínky jsou vhodné pro mikrobiální formy života. Není náhodou, že řada vědců věří, že i život na Zemi započal stejným způsobem a ve velmi podobných podmínkách.

Na Marsu se přitom nacházejí největší vulkány ve Sluneční soustavě. Alba Mons má obvod 1600 kilometrů. Nejvyšší horou planety i celé soustavy je štítová sopka Olympus Mons, která se tyčí do výše 22 kilometrů. Sopečná činnost se kdysi výrazně podílela na formování povrchu celé rudé planety. Zda je Mars vulkanicky aktivní, však nebylo zjevné. Ve Sluneční soustavě je jen málo těles s potvrzenou sopečnou aktivitou, poznamenal Reuters. Jsou jimi planety Země a Venuše a měsíc planety Jupiter Io.

Odkaz na studii
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