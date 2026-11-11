Lidé s rakovinou plic v sobě mají více mikroplastů, ukazuje výzkum


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24, Independent, ERS, lungcancereurope.eu/

Mikroplastům se v moderním světě nedá vyhnout, drobné částečky umělých hmot jsou prakticky všudypřítomné. Nový evropský výzkum ukázal, že pacienti s rakovinou plic mají v plicních tkáních vyšší množství mikroplastů než zdraví lidé. Lékaře proto zajímá, jestli zde nemůže existovat nějaká souvislost.

Letos na podzim se v Barceloně setkali na pravidelném kongresu Evropské respirační společnosti experti z celého světa. Představovali tam výsledky výzkumů, které teprve vyjdou v odborných časopisech s recenzním řízením. Jedním z těch, které zaujaly nejvíc, byla studie na sto pacientech z Univerzitní nemocnice v Larise v Řecku.

Lékaři našli mikroplasty u sedmdesáti procent zkoumaných osob. Pacienti s diagnostikovanou rakovinou plic měli ale výrazně vyšší celkovou zátěž těmito částicemi: při plicním výplachu se mikroplasty našly u 66 procent pacientů s rakovinou plic oproti 46 procentům u kontrolní skupiny, kterou tvořili zdraví lidé. Nejčastěji se podle vědců jednalo o ty nejběžnější druhy umělých hmot, které se používají v obalových materiálech a oblečení. Konkrétně šlo o polypropylen a polyethylen.

Barbara Hoffmannová je předsedkyní Rady pro prosazování zájmů Evropské respirační společnosti (European Respiratory Society) a působí na Univerzitě v Düsseldorfu v Německu. Na tomto výzkumu se nepodílela a komentovala ho slovy: „Rakovina plic je celosvětově nejčastějším typem rakoviny. Je také hlavní příčinou úmrtí na rakovinu, s přibližně 2,5 milionu případů a 1,8 milionu úmrtí ročně. Kouření zůstává zdaleka největší příčinou rakoviny plic. V současné době se ví, že rakovinu plic způsobuje znečištění ovzduší a že přispívá k mnoha dalším plicním onemocněním, jako je astma a CHOPN. Výzkum zdravotních dopadů mikroplastů je stále ještě v rané fázi, ale začínáme si uvědomovat, že tyto drobné kousky plastu pronikají do mnoha částí těla.“

Delfíni ve volné přírodě zřejmě vdechují mikroplasty, varuje studie
Ilustrační foto – delfíni

Podle Hoffmanové studie přispívá k důkazům o tom, že mikroplasty vdechujeme ze vzduchu a že se usazují v našich plicích. „Potřebujeme další výzkum, abychom plně pochopili jejich potenciální roli v plicních onemocněních, včetně rakoviny. Mezitím se zasazujeme o základní lidské právo dýchat čistý vzduch, a to včetně vzduchu, který není znečištěn mikroplasty,“ dodává.

Co to znamená

Výsledky jasně a přesvědčivě prokazují souvislost, ale není jasné, jestli se jedná o souvislost příčinnou. Není tedy možné říci, že právě mikroplasty v plicích přispívají ke vzniku nádorového bujení. Možností je více, samotní autoři si zatím netroufají výsledky více posuzovat ani z nich něco zásadního vyvozovat. Další možností je, že se mikroplasty dostávají do plic v souvislosti s diagnostikou nemoci, pobytem v nemocničním prostředí nebo přímo s léčbou.

Není to poprvé, co se mikroplasty v lidské plicní tkáni našly. Nové výsledky totiž navazují na dvě recenzované studie zveřejněné už dříve v roce 2026. Výzkum z února 2026 zveřejněný v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine porovnával deset vzorků tkáně s rakovinou plic s deseti vzorky bez rakoviny. Mikroplasty se našly ve všech dvaceti vzorcích⁠, ale průměrný počet částic byl vyšší ve vzorcích s rakovinou, a to 39 částic na přibližně sto miligramů tkáně, ve srovnání s 31,5 ve vzorcích kontrolní skupiny.

Tento číselný rozdíl nebyl statisticky významný. Vědci ale také zjistili rozdíly ve velikosti, tvaru a typech přítomných mikroplastů.

V lidských penisech se našly mikroplasty. Vyvolává to otázky ohledně erektilní dysfunkce
Mikroplasty

Diskuse teprve začíná

V srpnu 2026 vyšla v časopise Journal of Clinical Medicine samostatná studie vedená Iliasem Dimeasem. Ta zkoumala tkáň od padesáti osob podstupujících diagnostickou hrudní operaci. Mikroplasty byly detekovány u 32 osob⁠, přičemž byly častější u osob s primárním zhoubným nádorem plic než u osob bez něj, a to v 81,8 procenta oproti padesáti procentům. Důležité je, že tato souvislost přetrvávala i poté, co výzkumníci ve své analýze zohlednili věk a vystavení tabákovému kouři.

Ve světových médiích se kolem srpnové studie rozpoutala rozsáhlá diskuse. V britském deníku The Independent Dimeas uvedl: „Naše výsledky naznačují, že vdechnuté mikroplasty se v lidských plicích vyskytují častěji, než si mnoho lidí uvědomuje.“ Doplnil, že tyto výsledky přispívají ke stále většímu souboru důkazů o tom, že snížení plastového znečištění může mít přínosy sahající až k lidskému zdraví. Sám nevidí jejich souvislost přímo se vznikem rakoviny, spíše se záněty, které ale mohou bujení podporovat.

Mikroplasty nalezené v cévách jsou u lidí spojené s vyšší hrozbou srdečních problémů, zjistila první studie
Ilustrační foto

Na stejném místě zdůraznil další expert, onkolog Thejus Jayakrishnan z Dana-Farber Cancer Institute, že nová studie není jediná, která v posledních letech dává mikroplasty do spojitosti se vznikem nádorového bujení. Například výzkum University of California upozornil také na souvislosti s neplodností u obou pohlaví i rakovinou tlustého střeva. Jayakrishnan ale zdůraznil, že k silnějším závěrům zatím chybí kvalitní výzkumy. „Potřebujeme více výzkumu a více dat, abychom zjistili, jak mikroplasty ovlivňují lidské tělo, včetně jejich role u rakoviny.“

I kdyby se ukázalo, že mikroplasty v plicích mají s rakovinou příčinnou souvislost, měly by zřejmě statisticky spíše menší vliv. Největší a velmi dobře prokázané hlavní riziko je už desítky let kouření – příčinou rakoviny plic je přibližně v devíti z deseti případů.

Odkaz na zprávu
Xixao

Výběr redakce

Lídři STAN, SPOLU a Prahy sobě představují koalici na magistrátu

ŽivěLídři STAN, SPOLU a Prahy sobě představují koalici na magistrátu

před 9 mminutami
Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

Půtu v čele Libereckého kraje zřejmě vystřídá Sviták

před 14 mminutami
FSB hlásí zatčení dvou údajných polských agentů, Varšava mluví o provokaci

FSB hlásí zatčení dvou údajných polských agentů, Varšava mluví o provokaci

08:39Aktualizovánopřed 49 mminutami
Pavla rozladila neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku

Pavla rozladila neúčast českých vojáků na cvičení v Polsku

před 1 hhodinou
Čeští vědci znovuobjevili „ztraceného“ vodního hlodavce z Etiopie

Čeští vědci znovuobjevili „ztraceného“ vodního hlodavce z Etiopie

před 2 hhodinami
Republikáni ve Sněmovně reprezentantů zablokovali snahu o odvolání Hegsetha

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů zablokovali snahu o odvolání Hegsetha

02:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Evropa čelí kyberútokům na chladicí zařízení. NÚKIB doporučuje preventivní opatření

Evropa čelí kyberútokům na chladicí zařízení. NÚKIB doporučuje preventivní opatření

před 3 hhodinami
Odvolaní náměstci, protesty i spor o DPH. Co se děje okolo Správy KRNAPu?

Odvolaní náměstci, protesty i spor o DPH. Co se děje okolo Správy KRNAPu?

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Lidé s rakovinou plic v sobě mají více mikroplastů, ukazuje výzkum

Mikroplastům se v moderním světě nedá vyhnout, drobné částečky umělých hmot jsou prakticky všudypřítomné. Nový evropský výzkum ukázal, že pacienti s rakovinou plic mají v plicních tkáních vyšší množství mikroplastů než zdraví lidé. Lékaře proto zajímá, jestli zde nemůže existovat nějaká souvislost.
před 19 mminutami

Čeští vědci znovuobjevili „ztraceného“ vodního hlodavce z Etiopie

Téměř sto let vědci nezaznamenali žádný výskyt pozoruhodného vodního hlodavce z rodu Nilopegamys. Teď se ho podařilo znovuobjevit v biosférické rezervaci Yayu na jihozápadě Etiopie. Na nálezu mimořádně vzácného savčího rodu Nilopegamys se podílel etiopsko-český výzkumný tým včetně odborníků z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.
před 2 hhodinami

Vlny veder budou mnohem horší než to, co známe nyní, varuje německá studie

Extrémní vlny veder, které Evropa letos i v předchozích letech zažila, jsou pouze předzvěstí toho, co lidstvo v důsledku klimatických změn čeká. Tvrdí to autoři nové studie, která vyšla v odborném časopise Nature Communications. Podle nich v budoucnu budou vlny veder delší, rozsáhlejší a také mnohem závažnější.
před 2 hhodinami

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Podle odhadů vědců z Cambridgeské univerzity by dodržování doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) týkajících se znečištění ovzduší mohlo v zemích s nízkými a středními příjmy každoročně zachránit více než devět milionů lidských životů.
před 17 hhodinami

Na Marsu jsou zřejmě aktivní sopky. Zásadně to zvyšuje šanci na existenci života

Vědci na Marsu zaznamenali zvýšenou koncentraci chlorovodíku, což navzdory předchozím předpokladům naznačuje, že je planeta vulkanicky aktivní. Objev zároveň vyvolává otázku, jestli pod povrchem rudé planety nemohou existovat vhodné podmínky pro život.
před 22 hhodinami

Léky na hubnutí mohou výjimečně způsobit slepotu, varují americké úřady

Americké úřady potvrdily podezření, že užívání moderních léků na hubnutí může vést ke vzácné poruše oka, která může skončit až úplným oslepnutím. Vědci zatím nedokázali popsat mechanismus, který toto způsobuje.
před 23 hhodinami

Česká studentka se stala vítězkou světové olympiády v astronomii a astrofyzice

Česká výprava zaznamenala mimořádný úspěch na 5. Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice pro juniory (IOAA-jr), která se konala v Thajsku. Přiváží domů jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili a jedno čestné uznání. Hlavním úspěchem ale je, že absolutní vítězkou soutěže se stala Viktorie Snášelová, která získala také ocenění za nejlepší výsledek v teoretickém kole a cenu pro nejlepší dívku soutěže.
9. 11. 2026

Polární vír opravdu slábne, ukazují data. Rozpad může nastat do 20. listopadu

Rozpad polárního víru letos zřejmě nastane dříve, než kdykoliv předtím v dějinách měření. Přineslo by to vpád studeného vzduchu, zatím ale není jasné, kam konkrétně.
9. 11. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

před 16 hhodinami
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

před 17 hhodinami
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026