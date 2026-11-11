Lidé s rakovinou plic v sobě mají více mikroplastů, ukazuje výzkum

Mikroplastům se v moderním světě nedá vyhnout, drobné částečky umělých hmot jsou prakticky všudypřítomné. Nový evropský výzkum ukázal, že pacienti s rakovinou plic mají v plicních tkáních vyšší množství mikroplastů než zdraví lidé. Lékaře proto zajímá, jestli zde nemůže existovat nějaká souvislost.
Letos na podzim se v Barceloně setkali na pravidelném kongresu Evropské respirační společnosti experti z celého světa. Představovali tam výsledky výzkumů, které teprve vyjdou v odborných časopisech s recenzním řízením. Jedním z těch, které zaujaly nejvíc, byla studie na sto pacientech z Univerzitní nemocnice v Larise v Řecku.
Lékaři našli mikroplasty u sedmdesáti procent zkoumaných osob. Pacienti s diagnostikovanou rakovinou plic měli ale výrazně vyšší celkovou zátěž těmito částicemi: při plicním výplachu se mikroplasty našly u 66 procent pacientů s rakovinou plic oproti 46 procentům u kontrolní skupiny, kterou tvořili zdraví lidé. Nejčastěji se podle vědců jednalo o ty nejběžnější druhy umělých hmot, které se používají v obalových materiálech a oblečení. Konkrétně šlo o polypropylen a polyethylen.
Barbara Hoffmannová je předsedkyní Rady pro prosazování zájmů Evropské respirační společnosti (European Respiratory Society) a působí na Univerzitě v Düsseldorfu v Německu. Na tomto výzkumu se nepodílela a komentovala ho slovy: „Rakovina plic je celosvětově nejčastějším typem rakoviny. Je také hlavní příčinou úmrtí na rakovinu, s přibližně 2,5 milionu případů a 1,8 milionu úmrtí ročně. Kouření zůstává zdaleka největší příčinou rakoviny plic. V současné době se ví, že rakovinu plic způsobuje znečištění ovzduší a že přispívá k mnoha dalším plicním onemocněním, jako je astma a CHOPN. Výzkum zdravotních dopadů mikroplastů je stále ještě v rané fázi, ale začínáme si uvědomovat, že tyto drobné kousky plastu pronikají do mnoha částí těla.“
Podle Hoffmanové studie přispívá k důkazům o tom, že mikroplasty vdechujeme ze vzduchu a že se usazují v našich plicích. „Potřebujeme další výzkum, abychom plně pochopili jejich potenciální roli v plicních onemocněních, včetně rakoviny. Mezitím se zasazujeme o základní lidské právo dýchat čistý vzduch, a to včetně vzduchu, který není znečištěn mikroplasty,“ dodává.
Co to znamená
Výsledky jasně a přesvědčivě prokazují souvislost, ale není jasné, jestli se jedná o souvislost příčinnou. Není tedy možné říci, že právě mikroplasty v plicích přispívají ke vzniku nádorového bujení. Možností je více, samotní autoři si zatím netroufají výsledky více posuzovat ani z nich něco zásadního vyvozovat. Další možností je, že se mikroplasty dostávají do plic v souvislosti s diagnostikou nemoci, pobytem v nemocničním prostředí nebo přímo s léčbou.
Není to poprvé, co se mikroplasty v lidské plicní tkáni našly. Nové výsledky totiž navazují na dvě recenzované studie zveřejněné už dříve v roce 2026. Výzkum z února 2026 zveřejněný v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine porovnával deset vzorků tkáně s rakovinou plic s deseti vzorky bez rakoviny. Mikroplasty se našly ve všech dvaceti vzorcích, ale průměrný počet částic byl vyšší ve vzorcích s rakovinou, a to 39 částic na přibližně sto miligramů tkáně, ve srovnání s 31,5 ve vzorcích kontrolní skupiny.
Tento číselný rozdíl nebyl statisticky významný. Vědci ale také zjistili rozdíly ve velikosti, tvaru a typech přítomných mikroplastů.
Diskuse teprve začíná
V srpnu 2026 vyšla v časopise Journal of Clinical Medicine samostatná studie vedená Iliasem Dimeasem. Ta zkoumala tkáň od padesáti osob podstupujících diagnostickou hrudní operaci. Mikroplasty byly detekovány u 32 osob, přičemž byly častější u osob s primárním zhoubným nádorem plic než u osob bez něj, a to v 81,8 procenta oproti padesáti procentům. Důležité je, že tato souvislost přetrvávala i poté, co výzkumníci ve své analýze zohlednili věk a vystavení tabákovému kouři.
Ve světových médiích se kolem srpnové studie rozpoutala rozsáhlá diskuse. V britském deníku The Independent Dimeas uvedl: „Naše výsledky naznačují, že vdechnuté mikroplasty se v lidských plicích vyskytují častěji, než si mnoho lidí uvědomuje.“ Doplnil, že tyto výsledky přispívají ke stále většímu souboru důkazů o tom, že snížení plastového znečištění může mít přínosy sahající až k lidskému zdraví. Sám nevidí jejich souvislost přímo se vznikem rakoviny, spíše se záněty, které ale mohou bujení podporovat.
Na stejném místě zdůraznil další expert, onkolog Thejus Jayakrishnan z Dana-Farber Cancer Institute, že nová studie není jediná, která v posledních letech dává mikroplasty do spojitosti se vznikem nádorového bujení. Například výzkum University of California upozornil také na souvislosti s neplodností u obou pohlaví i rakovinou tlustého střeva. Jayakrishnan ale zdůraznil, že k silnějším závěrům zatím chybí kvalitní výzkumy. „Potřebujeme více výzkumu a více dat, abychom zjistili, jak mikroplasty ovlivňují lidské tělo, včetně jejich role u rakoviny.“
I kdyby se ukázalo, že mikroplasty v plicích mají s rakovinou příčinnou souvislost, měly by zřejmě statisticky spíše menší vliv. Největší a velmi dobře prokázané hlavní riziko je už desítky let kouření – příčinou rakoviny plic je přibližně v devíti z deseti případů.