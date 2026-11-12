Kůrovci disponují účinnou chemickou továrnou na štěpení celulózy, ukázal výzkum

Nový výzkum odhalil, že kůrovci jsou mnohem méně závislí na spolupráci s houbami, než se předpokládalo. Mohlo by to pomoci s jejich kontrolou, protože to naznačuje, že jejich šíření může být spojené se znečištěním ovzduší.
Kůrovec je přes své miniaturní rozměry jeden z nejobávanějších druhů hmyzu. Kalamita, kterou kolem roku 2015 způsobil v českých lesích, změnila krajinu, nakládání se dřevem, ale i to, jak půda zachycuje vodu. Vědci se snaží chování tohoto brouka lépe pochopit, aby dokázali jeho další šíření lépe kontrolovat. Pomoci k tomu může nyní nová studie vědců z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Už dlouho se ví, že kůrovec smrkový má vlastní enzymy, kterými štěpí celulózu, tedy hlavní stavební složku dřeva. To je dost náročné, celulóza je totiž značně odolný přírodní materiál. Až doposud se předpokládalo, že většinu práce za něj udělají především houby. Mezinárodní tým vedený českými experty teď ale našel další trik, kterým si kůrovci pomáhají. Biologové totiž odhalili efektivní metabolickou spolupráci ve střevě lýkožrouta mezi bakteriemi, houbami a samotným broukem.
Jak se tráví dřevo
„Ukázalo se, že nejaktivnější enzymy štěpící celulózu pocházejí přímo od samotného kůrovce, nikoli od jeho mikrobiálních partnerů. Brouk tedy disponuje vlastní biochemickou výbavou pro zpracování hlavní složky dřeva a v tomto směru není zcela závislý na houbách,“ uvedla Tereza Veselská z Mikrobiologického ústavu, která se na výzkumu podílela.
Jedním z nejvýznamnějších zjištění studie je fakt, že jednotlivé organismy v kůrovčím střevě si kompletní biochemické reakce předávají jako štafetový kolík. Vědci se ve výzkumu zaměřili na bakterie, které podle nich v trávicím traktu kůrovce fungují jako efektivní chemická továrna. Přeměňují anorganické nitráty z kůry stromů na amoniak, čímž do systému přivádějí zcela nový, dosud neznámý zdroj dusíku. Výzkum prokazující takto úzkou metabolickou provázanost mezi kůrovcem a jeho mikrobiomem je podle vědců zásadní pro poznání fungování celého systému přírody.
„Zjistili jsme, že právě nitráty pocházející z průmyslových emisí a atmosférického spadu, které se hromadí v prostředí kalamitních lesních porostů, mohou prostřednictvím bakteriální přeměny napomáhat úspěchu brouka,“ zdůraznil vedoucí projektu Miroslav Kolařík z Mikrobiologického ústavu.
Anorganický dusík se do kůry stromů dostává mimo jiné z atmosférického znečištění a spadu. Vědci proto formulovali hypotézu, že tato zvýšená nabídka dusíku v prostředí by mohla přes bakteriální přeměnu zlepšovat výživu kůrovců, zvyšovat jejich životaschopnost a podporovat jejich masové přemnožení. Tato myšlenka teď čeká na další podrobné ověření.