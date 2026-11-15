Krokodýli přežili dinosaury, protože se drželi v teple, tvrdí vědci


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, UCL

Jedním z důvodů, proč krokodýli přežili následky dopadu meteoritu, který vyhubil dinosaury, je, že se vždy zarputile zdržovali v teplých klimatických podmínkách. Ukazují to výsledky nové studie.

Podle vědců tomuto řádu pomohly i další jejich fyziologické vlastnosti, které z nich podle agentury Reuters dělají „pěkně drsnou bandu plazů“. Krokodýli, mezi něž patří aligátoři, kajmani, gaviálové, nejpočetnější žijící skupina krokodýlovití a jejich mnozí vyhynulí příbuzní, žijí na naší planetě již více než 240 milionů let.

Rozsáhlá environmentální katastrofa, zapříčiněná dopadem masivního vesmírného tělesa na poloostrov Yucatán v oblasti dnešního Mexika, před 66 miliony let vyhladila třetinu tehdejších druhů, včetně většiny dinosaurů. Z dinosaurů přežila pouze vývojová linie, z níž se vyvinuli dnešní ptáci.

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Podle belgické studie z roku 2023 se po dopadu do atmosféry zvedlo nezměrné množství prachu, které tam mohlo zůstat i 15 let. Prach mohl blokovat sluneční paprsky, zastavit fotosyntézu až na dva roky a přispět k celkovému ochlazení planety až o 15 stupňů Celsia. Krokodýli, kteří na rozdíl od jiných živočichů nikdy neměli tendenci se rozšiřovat mimo teplá podnebí, však přežili.

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„Než aby se postupně adaptovali na nové klimatické podmínky, raději následovali vhodná prostředí, která se geograficky měnila. V teplejších obdobích se vydávali směrem k pólům. V chladnějších se zase stahovali zpátky k rovníku,“ řekl Reuters paleontolog z University College v Londýně Alfio Alessandro Chiarenza s tím, že krokodýli nějakou dobu obývali dokonce i Antarktidu. V tropických a subtropických oblastech se podle něj ve všech simulacích následků dopadu meteoritu, kromě těch nejextrémnějších, zachovaly pro krokodýly vhodné životní podmínky.

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Krokodýli mají i další vlastnosti, které jim mohly být v přežití pravěké katastrofy nápomocné. Jsou studenokrevní a mají tedy oproti teplokrevným tvorům výhodu například v tom, že se nepotřebují tak často krmit. Někteří jsou schopní vydržet bez jídla i více než rok. Při ochlazení jsou také schopní upadnout do stavu podobného hibernaci, díky čemuž mohou přežít kruté mrazy.

I přesto jsou dnešní krokodýli podle Chiarenzy jen zlomkem různorodé evoluční skupiny, kterou kdysi bývali. Uvedl, že za svou historii zastávali v přírodě téměř všechny ekologické role. Byli například vrcholovými predátory i býložravci. Žili na souši i v oceánech. Byli i tací, kteří se živili měkkýši. V dobách dinosaurů existoval druh, který dorůstal až do délky 12 metrů a svou tělesnou hmotou tak konkuroval obávanému Tyrannosauru rexovi.

Odkaz na studii
Xixao

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