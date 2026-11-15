Krokodýli přežili dinosaury, protože se drželi v teple, tvrdí vědci

Jedním z důvodů, proč krokodýli přežili následky dopadu meteoritu, který vyhubil dinosaury, je, že se vždy zarputile zdržovali v teplých klimatických podmínkách. Ukazují to výsledky nové studie.
Podle vědců tomuto řádu pomohly i další jejich fyziologické vlastnosti, které z nich podle agentury Reuters dělají „pěkně drsnou bandu plazů“. Krokodýli, mezi něž patří aligátoři, kajmani, gaviálové, nejpočetnější žijící skupina krokodýlovití a jejich mnozí vyhynulí příbuzní, žijí na naší planetě již více než 240 milionů let.
Rozsáhlá environmentální katastrofa, zapříčiněná dopadem masivního vesmírného tělesa na poloostrov Yucatán v oblasti dnešního Mexika, před 66 miliony let vyhladila třetinu tehdejších druhů, včetně většiny dinosaurů. Z dinosaurů přežila pouze vývojová linie, z níž se vyvinuli dnešní ptáci.
Podle belgické studie z roku 2023 se po dopadu do atmosféry zvedlo nezměrné množství prachu, které tam mohlo zůstat i 15 let. Prach mohl blokovat sluneční paprsky, zastavit fotosyntézu až na dva roky a přispět k celkovému ochlazení planety až o 15 stupňů Celsia. Krokodýli, kteří na rozdíl od jiných živočichů nikdy neměli tendenci se rozšiřovat mimo teplá podnebí, však přežili.
Krokodýli se nezměnili, ale utekli
„Než aby se postupně adaptovali na nové klimatické podmínky, raději následovali vhodná prostředí, která se geograficky měnila. V teplejších obdobích se vydávali směrem k pólům. V chladnějších se zase stahovali zpátky k rovníku,“ řekl Reuters paleontolog z University College v Londýně Alfio Alessandro Chiarenza s tím, že krokodýli nějakou dobu obývali dokonce i Antarktidu. V tropických a subtropických oblastech se podle něj ve všech simulacích následků dopadu meteoritu, kromě těch nejextrémnějších, zachovaly pro krokodýly vhodné životní podmínky.
Krokodýli mají i další vlastnosti, které jim mohly být v přežití pravěké katastrofy nápomocné. Jsou studenokrevní a mají tedy oproti teplokrevným tvorům výhodu například v tom, že se nepotřebují tak často krmit. Někteří jsou schopní vydržet bez jídla i více než rok. Při ochlazení jsou také schopní upadnout do stavu podobného hibernaci, díky čemuž mohou přežít kruté mrazy.
I přesto jsou dnešní krokodýli podle Chiarenzy jen zlomkem různorodé evoluční skupiny, kterou kdysi bývali. Uvedl, že za svou historii zastávali v přírodě téměř všechny ekologické role. Byli například vrcholovými predátory i býložravci. Žili na souši i v oceánech. Byli i tací, kteří se živili měkkýši. V dobách dinosaurů existoval druh, který dorůstal až do délky 12 metrů a svou tělesnou hmotou tak konkuroval obávanému Tyrannosauru rexovi.