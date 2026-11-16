Egyptské kočky určené bohům i faraonům živořily, ukázal výzkum

Egypťané obětovali bohům kočky, které pohřbívali společně s významnými hodnostáři a někdy dokonce i faraony. Nová studie teď naznačuje, že dokonce ani kočky určené pro panovníky a vládce bohy nevedly ani zdaleka rozmazlený život. S tím, jak si užívají ty současné i v chudších domácnostech, se to nedá srovnat.
„Nejvíce nás překvapilo vysoké množství zranění a známek nemocí. To naznačuje, že tyto kočky žily ve špatných podmínkách,“ uvedla Bea De Cuperová, zooarcheoložka z Královského belgického institutu přírodních věd a spoluautorka studie. „To bychom u zvířat určených k tomu, aby se z nich staly mumie, nečekali.“
Zapomenutá sbírka ve Vídni
Vědci analyzovali mumie koček z Vídně, které tam ležely v Přírodovědném muzeu od 19. století téměř bez povšimnutí. Pocházely zřejmě z Beni Hassan, rozsáhlého zvířecího pohřebiště v údolí Nilu. Sbírka zahrnuje 131 lebek, uvedli autoři studie, což z ní činí největší známou muzejní sbírku staroegyptských kočičích lebek s doloženým původem.
Dnes se vědci snaží rozbalování mumií (lidských i kočičích) vyhýbat a spoléhají se na moderní technologie, aby zjistili, co se skrývá pod starověkými obvazy. V 19. a na počátku 20. století to ale neplatilo – mumie se pravidelně rozbalovaly a ani lebky koček z Beni Hassanu nebyly výjimkou, což jejich analýzu usnadnilo.
Vědci pečlivě analyzovali každou lebku, prováděli měření a dokumentovali známky zranění a nemocí, jako jsou řezné rány, díry a zlomeniny. Většina lebek pravděpodobně patřila domácím kočkám, jen sedm patřilo divokým, které se zřejmě lovily přímo s cílem pozdější mumifikace.
Podle studie vykazovala více než polovina lebek známky nemoci nebo zranění. Kočkám chyběly zuby, naopak měly často známky onemocnění dásní a podivně důlkovité kosti, což autoři studie spojují s chorobami. Některé byly zraněné, další měly na tělech stopy po zubech, pravděpodobně z pouličních bojů.
Pokus o lapení kočky
Vědci předpokládají, že žily v prostředí, kde byly natěsnané v pro ně nevyhovujících podmínkách. „Vysoká hustota zvířat by nevyhnutelně vedla ke stresu a agresi mezi nimi, což by mělo za následek zranění, zatímco nemoci by se mohly snadno šířit,“ vysvětlili vědci. Další zvířata na sobě měla poranění, která naznačují, že na ně někdo zaútočil ostřím nebo je udeřil tupým předmětem, jako je například hůl. Některá z těchto zranění byla smrtelná, u jiných se našly známky hojení.
„Odchyt koček a jejich usmrcení za účelem přípravy mumií možná neprobíhaly vždy podle plánu,“ konstatovali autoři studie. Naznačuje to podle nich, že některé mohly těmto pokusům uniknout a přežít i přes utrpěná zranění.
Podle radiokarbonového datování devíti lebek zemřely všechny kočky kromě jedné v období mezi lety 380 a 40 před naším letopočtem, tedy přibližně na konci pozdního období a na počátku vlády dynastie Ptolemaiovců. Jedna lebka je mnohem starší, pochází z třetího přechodného období, což naznačuje, že Beni Hassan mohl být využíván k mumifikaci koček mnohem dříve, než říkají písemné prameny. Je ale samozřejmě také možné, že tato lebka vůbec nepochází z Beni Hassanu, ale z Bubastisu, nejstaršího známého kočičího hřbitova v Egyptě.
Chemická analýza kostí naznačuje, že domácí kočky se pravděpodobně narodily a vyrůstaly v blízkosti lidí, uvedli autoři studie. Ty divoké zase Egypťané odchytávali v přírodě, ještě když byly malé, a pak je chovali společně s ostatními kočkami.
„Mohly se volně pohybovat, nebo byly drženy v ohradách? A pokud ano, jak tyto ohrady vypadaly?“ ptají se vědci, ale zatím nemají odpovědi. Samotné kosterní pozůstatky je nepřinesou, proto chtějí archeologové a egyptologové zkoumat tento fenomén v budoucnu z dalších úhlů.